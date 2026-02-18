Hindustan Hindi News
एकसाथ सस्ते हो गए Realme के तीन फोन! मिल रही है 6000 रुपये तक की छूट

Feb 18, 2026 04:52 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Realme की Power Days Sale 19 से 22 फरवरी तक होने वाली है, जिसमें P4 सीरीज के स्मार्टफोन्स पर  खास ऑफर्स मिलेंगे। P4 Power 5G, P4 5G और P4x 5G दमदार बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और पावरफुल Dimensity 7400 सीरीज चिपसेट के साथ खरीदे जा सकेंगे।

एकसाथ सस्ते हो गए Realme के तीन फोन! मिल रही है 6000 रुपये तक की छूट

स्मार्टफोन ब्रैंड Realme ने अपनी Power Days Sale का ऐलान कर दिया है। यह सेल 19 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगी और इसमें कंपनी की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड P4 सीरीज के डिवाइसेज Realme P4 Power 5G, Realme P4 5G और Realme P4x 5G पर लिमिटेड टाइम के लिए खास ऑफर उपलब्ध होंगे। ये सभी स्मार्टफोन लंबी बैटरी लाइफ, हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर के साथ लॉन्च किए गए हैं, जो हैवी यूजेस और गेमिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं।

Realme P4 Power 5G (इफेक्टिव प्राइस- 23,999 रुपये)

रियलमी के इस डिवाइस में भारत की पहली और सबसे बड़ी 10001mAh बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। TUV फाइव स्टार सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ आने वाला यह फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट और HyperVision+ AI चिप से लैस है, जो स्मूद गेमिंग और बेहतर मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करता है।

ये भी पढ़ें:सस्ते में आ रहा है 200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला Vivo फोन, फीचर्स लीक

144Hz HyperGlow 4D Curve+ AMOLED डिस्प्ले, 6500 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ, आउटडोर व्यूइंग को भी शानदार बनाता है। Gen Z से इंस्पायर्ड TransView डिजाइन और IP69 ड्यूरेबिलिटी इसे स्टाइल और मजबूती दोनों में खास बनाते हैं।

Realme P4 5G (इफेक्टिव प्राइस- 17,999 रुपये)

रियलमी फोन में MediaTek Dimensity 7400 5G प्रोसेसर और HyperVision AI चिप दिया गया है, जो पावर एफिशिएंसी और स्टेबल परफॉर्मेंस पर फोकस करती है। इसमें 6.77 इंच का FHD+ 144Hz HyperGlow AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR10+, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 16MP Sony IMX480 फ्रंट कैमरा मिलता है।

ये भी पढ़ें:Realme, Zebronics और Noise लाए पावर बैंक, मेड-इन-इंडिया से लेकर MagSafe चार्जिंग

AI Travel Snap और AI Landscape जैसे फीचर्स फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। 7000mAh Titan Battery और 80W Ultra Charge के साथ AirFlow VC कूलिंग सिस्टम इसे लंबे समय तक स्मूद चलने में मदद करता है।

Realme P4x 5G (इफेक्टिव प्राइस- 15,999 रुपये)

डिवाइस को खास तौर से गेमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें Dimensity 7400 Ultra चिपसेट के साथ GT Boost 90FPS गेमिंग सपोर्ट मिलता है। 7000mAh Titan Battery और 45W फास्ट चार्जिंग के साथ bypass charging फीचर गेमिंग के दौरान हीट को कम रखने में मदद करता है। Frost Core कूलिंग सिस्टम, 144Hz सनलाइट डिस्प्ले, ड्यूल स्पीकर्स और 50MP AI कैमरा के साथ 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट इसे एक ऑल-राउंडर डिवाइस बनाते हैं। साथ ही 18GB तक डायनेमिक रैम और UFS 3.1 स्टोरेज तेज परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं।

ये भी पढ़ें:Samsung का सबसे पावरफुल फोन! Galaxy S26 Ultra के फीचर्स का हुआ खुलासा

बता दें, Realme Power Days Sale 19 से 22 फरवरी तक realme.com और Flipkart पर चलेगी। इस दौरान बैंक ऑफर्स के अलावा एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी दिया जा रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

