वाह! 7000mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले वाला Realme फोन ₹20 हजार से कम में Realme phone with 7000mah battery and 144hz AMOLED display under 20000 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
वाह! 7000mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले वाला Realme फोन ₹20 हजार से कम में

रियलमी का 7000mAh बैटरी और 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाला फोन ग्राहकों को अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। Realme P4 5G को 20 हजार रुपये से सस्ते में ऑर्डर किया जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:41 AM
कम कीमत पर ग्राहकों को 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाला फोन खरीदने का मौका ग्राहकों को मिलेगा और यह डील Flipkart पर दी गई है। खास ऑफर के साथ Realme P4 5G बेहतरीन बजट डील साबित हो सकता है और इसमें 7000mAh क्षमता वाली बैटरी मिलती है। बड़ी बैटरी के बावजूद इसकी मोटाई केवल 7.58mm है और यह प्रीमियम फिनिश वाले लाइटवेट डिजाइन के साथ आता है।

Flipkart पर बेशक Big Billion Days Sale खत्म हो गई है लेकिन अब Big Festival Dhamaka Sale शुरू हो रही है। इस फोन में धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए डुअल चिपसेट मिलता है और MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ Hyper Vision AI Chip भी इसका हिस्सा है। यह फोन हाई-रिफ्रेश रेट वाले AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें 4500nits तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट डील्स

यहां सबसे सस्ता मिल रहा 5G फोन

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Realme P4 5G को 20,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और इसपर चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान से अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। बैंक ऑफर के बाद डिस्काउंटेड प्राइस 20 हजार रुपये से कम रह जाएगा। ग्राहकों को फोन EMI पर भी खरीदने का विकल्प मिलेगा।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 19,240 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन तीन कलर ऑप्शंस- इंजन ब्लू, फोर्ज रेड और स्टील ग्रे में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:Big Billion Days सेल का आखिरी दिन! ये स्मार्टफोन डील्स मिस कर दीं तो पछताओगे

ऐसे हैं Realme P4 5G के स्पेसिफिकेशंस

रियलमी स्मार्टफोन में 6.77 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और 4500nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। यह फोन MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ आता है और 8GB रैम मिलती है। इसके बैक पैनल पर 50MP मेन और 8MP सेकेंडरी सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 16MP सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी वाले इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

