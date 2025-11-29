लंबे इंतजार के बाद आ रहा इस कंपनी का नया पैड, लॉन्च से पहले कलर और स्टोरेज ऑप्शन लीक
रियलमी इंडियन यूजर्स के लिए नया पैड - Realme Pad 3 लाने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले एक टिपस्टर ने पैड के स्टोरेज और कलर ऑप्शन को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं डीटेल।
रियलमी को इंडियन मार्केट में नया पैड लॉन्च किए काफी टाइम हो गया है। कंपनी ने साल 2023 में पैड 2 को लॉन्च किया था और इसके बाद से रियलमी ने कोई भी टैब लॉन्च नहीं किया। हालांकि, अब कंपनी इंडियन यूजर्स के लिए नया पैड लाने की सोच रही है। भरोसेमंद टिपस्टर अभिषेक यादव ने X पोस्ट में बताया कि रियलमी अपने नए पैड- Realme Pad 3 को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। पैड की लॉन्च डेट के बारे में अभी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि यह दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में मार्केट में एंट्री कर सकता है।
इन फीचर्स के साथ आ सकता है पैड
टिपस्टर के अनुसार कंपनी के इस 5G पैड का मॉडल नंबप RMP2501 है। वहीं, इसके वाई-फाई वेरिएंट का मॉडल नंबर RMP2502 है। टिपस्टर ने इसके कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट की भी जानकारी दी है। यादव के अनुसार रियलमी का अपकमिंग पैड 5G और वाई-फाई वेरिएंट में आएगा। पैड के दोनों वेरिएंट स्पेस ग्रे और शैंपेन गोल्ड कलर ऑप्शन में आएंगे। इन्हें कंपनी दो स्टोरेज ऑप्शन- 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में लॉन्च करने वाली है। यह पैड रियलमी पैड 2 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है।
रियलमी पैड 2 के फीचर और स्पेसिफिकेशन
साल 2023 में लॉन्च हुए रियलमी के इस 4G पैड में प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G99 दिया गया है। कंपनी का यह पैड 11.52 इंच के TFT LCD पैनल से लैस है। यह 2K डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। पैड में दी गई बैटरी 8360mAh की है। यह बैटरी 33 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
पैड में फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए भी इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इस पैड में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। यह पैड ऐंड्रॉयड 13 पर बेस्ड Realme UI 4.0 पर काम करता है।
