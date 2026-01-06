11.6 इंच की सुपर-शार्प स्क्रीन, 12200mAh की जंबो बैटरी, Dolby Audio के साथ आया Realme Pad 3, जानें कीमत
Realme ने भारत में Realme Pad 3 टैबलेट लॉन्च कर दिया है जिसमें 12,200mAh बैटरी, 11.6 इंच डिस्प्ले फीचर्स शामिल हैं। जानें कीमत, स्पेसिफिकेशंस, सेल डेट और और क्या-क्या खास है इस टैबलेट में।
Realme ने भारत में Realme Pad 3 टैबलेट को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है, जो कि कंपनी की टैबलेट लाइनअप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। Realme Pad 3 में सबसे खास है इसका बड़ा 11.6 इंच डिस्प्ले, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब है कि स्क्रीन स्क्रॉल करना, वीडियो देखना और गेमिंग करना सब बेहद स्मूद और शानदार दिखेगा। इसमें 12,200mAh की बैटरी है जो 45W चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
भारत में Realme Pad 3 की कीमत और उपलब्धता
Realme Pad 3 के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले वाई-फाई वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है। 8GB+128GB और 8GB+256GB रैम और स्टोरेज वाले 5G वेरिएंट की कीमत क्रमशः 29,999 रुपये और 31,999 रुपये है। यह टैबलेट शैम्पेन गोल्ड और स्पेस ग्रे रंगों में उपलब्ध है।
रियलमी पैड 3 की सेल 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे (भारतीय समयानुसार) से रियलमी वेबसाइट, आधिकारिक स्टोर और फ्लिपकार्ट के माध्यम से शुरू होगी। लॉन्च के विशेष अवसर पर, रियलमी ग्राहकों को 2,000 रुपये का बैंक ऑफर दे रही है।
Realme Pad 3 के 5 शानदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
1. Realme Pad 3 में 11.61-इंच की बड़ी स्क्रीन है। इसका 120Hz रिफ्रेश रेट UI और ग्राफ़िक्स को बेहद स्मूद बनाता है। यह “Book-View” डिस्प्ले अनुभव आपको टैबलेट को एक मिनी लैपटॉप जैसा अनुभव देता है, जिससे वीडियो, पढ़ना या प्रेज़ेंटेशन करना आसान हो जाता है।
2. टैबलेट में MediaTek Dimensity 7300-Max चिपसेट है। 8GB RAM के साथ यह टैबलेट मल्टी-टास्किंग और गेमिंग दोनों को सहज बनाता है। इसके अलावा डायनेमिक RAM सपोर्ट से सिस्टम जरूरत के अनुसार अतिरिक्त RAM ले सकता है, जिससे स्मूद परफॉर्मेंस मिलता है।
3. सबसे बड़ी खासियत इसका 12,200mAh की विशाल बैटरी है। 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से बैटरी है, और 6.5W रिवर्स चार्जिंग से आप इसे बैंक की तरह दूसरे डिवाइसेज को चार्ज भी कर सकते हैं।
4. Realme Pad 3 में Quad-Speaker सिस्टम है जो Dolby Audio सपोर्ट के साथ आता है। इसका मतलब है कि फिल्में, सीरीज़, गेम और म्यूज़िक में साउंड बहुत ज़्यादा इमर्सिव होता है यानी थिएटर जैसा अनुभव घर पर।
5. टैबलेट में पीछे और सामने दोनों तरफ 8MP कैमरा दिए गए हैं, जो 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Realme Pad 3 Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 चलाता है। रियलमी Pad 3 में Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, और Dual-Band WLAN शामिल हैं, जो तेज़ इंटरनेट और कनेक्टिविटी अनुभव देते हैं।
