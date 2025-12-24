Hindustan Hindi News
Realme Pad 3 Key Specifications leaked Ahead of India Launch may come with 12200mah battery
रियलमी ला रहा नया पैड, मिल सकती है 12200mAh की बैटरी, डिस्प्ले 11.6 इंच का

रियलमी ला रहा नया पैड, मिल सकती है 12200mAh की बैटरी, डिस्प्ले 11.6 इंच का

संक्षेप:

रियलमी पैड 3 जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले इसके खास फीचर और स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। यह पैड डाइमेंसिटी 7300 मैक्स चिपसेट के साथ आएगा। इसमें कंपनी 12200mAh की बैटरी दे सकती है। 

Dec 24, 2025 12:10 pm IST Kumar Prashant Singh
रियलमी मार्केट में अपने नए पैड को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस नए पैड का नाम Realme Pad 3 है। उम्मीद की जा रही है कि यह फोन 6 जनवरी को Realme 16 Pro Series 5G के साथ लॉन्च हो सकता है। लॉन्च से पहले इस पैड के खास फीचर और स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार यह पैड 2.8K रेजॉलूशन वाले LCD पैनल, 11.6 इंच के डिस्प्ले और 12200mAh की बैटरी से लैस हो सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार यह पैड 11.6 इंच के डिस्प्ले के साथ आएगा। इस डिस्प्ले का रेजॉलूशन 2.8K का होगा और इसमें आपको 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए पैड में कंपनी 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा ऑफर कर सकती है। वहीं, सेल्फी के लिए भी इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर इसमें कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 मैक्स ऑफर करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस पैड के लिए कई सारे ऐक्सेसरीज भी लॉन्च करेगी। इसमें कीबोर्ड और स्टाइलस भी शामिल है। इन ऐक्सेसरीज को कंपनी अलग से सेल करेगी।

ये भी पढ़ें:कैमरा परफॉर्मेंस में पिछड़ा सैमसंग का पॉप्युलर फोन, सस्ते डिवाइसेज ने दी मात

पैड की बैटरी के बारे में टिपस्टर ने कहा कि यह 12200mAh की होगी। पैड 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। कंपनी इस पैड को वाई-फाई के साथ 5G वेरिएंट में भी ऑफर करेगी। पैड के वाई-फाई वेरिएंट का मॉडल नंबर RMP2502 और 5G वेरिएंट का मॉडल नंबर RMP2501 होगा। लीक की मानें, तो यह पैड दो कलर ऑप्शन शैंपेन गोल्ड और स्पेस ग्रे में आएगा। यह 8जीबी रैम से लैस हो सकता है। इसे कंपनी 128जीबी और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च कर सकती है।

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप में हुई जबर्दस्त फीचर की एंट्री, बदला मेसेज डिलीट करने का अंदाज

बताते चलें कि कंपनी ने जुलाई 2023 में भारत में रियलमी पैड 2 को लॉन्च किया था। यह पैड 11.52 इंच के LCD पैनल और 2K रेजॉलूशन के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर इस पैड में हीलियो G99 चिपसेट दिया गया है। यह टैब केवल 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें दी गई बैटरी 8360mAh की है, जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।
