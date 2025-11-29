Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme p4x price leaked by tipster ahead of launch on 4th december
4 दिसंबर को आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला यह धांसू फोन, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत

4 दिसंबर को आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला यह धांसू फोन, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत

संक्षेप:

रियलमी P4x लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन के तीनों वेरिएंट की कीमत को एक टिपस्टर ने लीक कर दिया गया है। फोन के तीनों वेरिएंट की कीमत 20 हजार रुपये से कम है। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी और धांसू डिस्प्ले मिलेगा।

Sat, 29 Nov 2025 02:49 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size

₹15499

और जाने

discount

23% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹22999

खरीदिये

discount

35% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹22999

खरीदिये

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

रियलमी अपने नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme P4x है। फोन 4 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले टिपस्टर अभिषेक यादव ने इस फोन के तीनों वेरिएंट की कीमत को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। टिपस्टर के X पोस्ट के अनुसार फोन के 6जीबी + 128जीबी वेरिएंट की कीमत 15999 और 8जीबी + 128जीबी वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये होगी। वहीं, इसका टॉप एंड वेरिएंट यानी 8जीबी + 256जीबी 19499 रुपये के प्राइस टैग के साथ आएगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size

₹15499

और जाने

discount

23% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹22999

खरीदिये

discount

35% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹22999

खरीदिये

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

टिपस्टर ने फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कहा कि यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। फोन में कंपनी 6.72 इंच का फुल एचडी+ LCD पैनल देने वाली है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर शामिल होगा। सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की होगी, जो 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

रियलमी C85 हुआ लॉन्च

रियलमी ने 28 नवंबर को भारत में C85 स्मार्टफोन को लॉन्च किया। फोन 6जीबी तक की रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 15499 रुपये है। फोन में आपको 6.8 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme P4x

Realme P4x

  • checkUp to 18GB RAM
  • check6.78-inch Display Size
  • checkLCD

₹15999

और जाने

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

ये भी पढ़ें:12GB तक की रैम वाले टॉप 3 फोन, कीमत 6500 रुपये से कम, बैटरी भी दमदार

इसका सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है। यह फोन IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smartphone Realme

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।