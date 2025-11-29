4 दिसंबर को आ रहा 7000mAh की बैटरी वाला यह धांसू फोन, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत
रियलमी P4x लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले इस फोन के तीनों वेरिएंट की कीमत को एक टिपस्टर ने लीक कर दिया गया है। फोन के तीनों वेरिएंट की कीमत 20 हजार रुपये से कम है। फोन में आपको 7000mAh की बैटरी और धांसू डिस्प्ले मिलेगा।
26% OFF
Samsung Galaxy F36 5G
- 6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
- 128 GB Storage
- 6.67-inch Display Size
₹16999₹22999
खरीदिये
रियलमी अपने नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme P4x है। फोन 4 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले टिपस्टर अभिषेक यादव ने इस फोन के तीनों वेरिएंट की कीमत को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। टिपस्टर के X पोस्ट के अनुसार फोन के 6जीबी + 128जीबी वेरिएंट की कीमत 15999 और 8जीबी + 128जीबी वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये होगी। वहीं, इसका टॉप एंड वेरिएंट यानी 8जीबी + 256जीबी 19499 रुपये के प्राइस टैग के साथ आएगा।
26% OFF
Samsung Galaxy F36 5G
- 6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
- 128 GB Storage
- 6.67-inch Display Size
₹16999₹22999
खरीदिये
टिपस्टर ने फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कहा कि यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। फोन में कंपनी 6.72 इंच का फुल एचडी+ LCD पैनल देने वाली है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर शामिल होगा। सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की होगी, जो 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।
रियलमी C85 हुआ लॉन्च
रियलमी ने 28 नवंबर को भारत में C85 स्मार्टफोन को लॉन्च किया। फोन 6जीबी तक की रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 15499 रुपये है। फोन में आपको 6.8 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।
इसका सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है। यह फोन IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।