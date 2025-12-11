Realme P4x ने गाड़े झंडे, खरीदने के लिए टूट पड़े ग्राहक, पहली ही सेल में बिके इतने फोन

संक्षेप: Realme के नए स्मार्टफोन Realme P4x और Realme Watch 5 स्मार्टवॉच ने पहली सेल में ही झंडे गाड़ दिए हैं। कंपनी ने बताया कि पहली सेल में Realme P4x के 1,20,000 से ज्यादा यूनिट्स बिके और यह 2025 का बेस्ट सेलर फोन बन गया, जबकि Realme Watch 5 वॉच 4K सेगमेंट में 2025 का बेस्ट सेलर बन गई है।

Realme के नए स्मार्टफोन Realme P4x और Realme Watch 5 स्मार्टवॉच ने पहली सेल में ही झंडे गाड़ दिए हैं। दोनों ही प्रोडक्ट की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखकर खुद कंपनी भी हैरान हो गई है। दरअसल, भारत में कल यानी 10 दिसंबर को इन दोनों डिवाइस की पहली सेल शुरू हुई थी। कंपनी ने बताया पहली सेल में दोनों प्रोडक्ट्स ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी। पहली सेल में Realme P4x के 1,20,000 से ज्यादा यूनिट्स बिके, और यह 2025 का बेस्ट सेलर फोन बन गया, जबकि Realme Watch 5 वॉच 4K सेगमेंट में 2025 का बेस्ट सेलर स्मार्टवॉच बन गई है, और इसने पिछली जनरेशन के मुकाबले 340 फीसदी की जबर्दस्त ग्रोथ हासिल की है। कंपनी ने बताया यह उपलब्धि Realme P4x और Realme Watch 5 की जबर्दस्त डिमांड और रियलमी पर लोगों के भरोसे को दिखाती है।

Realme P4x 5G की कीमत और खासियत

भारत में Realme P4x 5G की कीमत बेस 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 15,499 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 17,999 रुपये है। यह मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन जैसे कलर्स में उपलब्ध है। लॉन्च ऑफर में 6GB रैम वेरिएंट 13,499 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध था।

फोन में 6.72-इंच का फुल एचडी एलसीडी पैनल है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट है, साथ ही 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज है। यह फोन 18GB तक वर्चुअल रैम भी देता है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी सेंसर है। सेल्फी के लिए, फोन में 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। फोन में 7000mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Realme Watch 5 की कीमत और खासियत

रियलमी वॉच 5 की कीमत 4,499 रुपये है। इसे टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम सिल्वर, मिंट ब्लू और वाइब्रेंट ऑरेंज जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है। पहली सेल में 3,999 रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर बेचा गया।

वॉच में 1.97-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 600 निट्स की ब्राइटनेस और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। यह एक रिफाइंड मेटल यूनिबॉडी डिजाइन में आती है जिसमें एक फंक्शनल क्राउन और रिमूवेबल 22 एमएम स्ट्रैप हैं। वॉच में एचडी ब्लूटूथ कॉलिंग, एनएफसी और ऑलवेड ऑन डिस्प्ले के साथ 300 से ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेस का सपोर्ट मिलता है।

कंपनी का दावा है कि वॉच 5 में 108 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलता है। इसके हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स में VO2 Max एस्टिमेशन, ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और महिलाओं की हेल्थ इनसाइट्स शामिल हैं। यह ब्लूटूथ कॉलिंग, एनएफसी टूल्स, कस्टमाइजेबल वॉच फेस और रोजाना की सुरक्षा के लिए IP68 रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है।