₹20,000 से कम होगी Realme P4x 5G की कीमत, मिल सकता है 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

₹20,000 से कम होगी Realme P4x 5G की कीमत, मिल सकता है 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

संक्षेप:

Realme P4x 5G india Launch: रियलमी अपनी पॉपुलर P4 सीरीज में एक नया फोन जोड़ने की तैयारी में है, जिसे Realme P4x 5G नाम से बाजार में उतारा जाएगा। अब एक टिप्स्टर ने फोन के फीचर्स को लीक कर दिया है, साथ ही यह भी हिंट दिया है कि इसकी कीमत 20,000 रुपये से कम रहने की उम्मीद है।

Sun, 23 Nov 2025 11:04 AMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Realme P4x 5G india Launch: रियलमी अपनी पॉपुलर P4 सीरीज में एक नया फोन जोड़ने की तैयारी में है, जिसे Realme P4x 5G नाम से बाजार में उतारा जाएगा। नए फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को टीज किया है। अब एक टिप्स्टर ने फोन में मिलने वाले फीचर्स को लीक कर दिया है, साथ ही यह भी हिंट दिया है कि फोन की कीमत 20 हजार रुपये से कम रहने की उम्मीद है। रियलमी ने 20 अगस्त को भारत में Realme P4 5G सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें पहले से ही Realme P4 Pro 5G और Realme P4 5G मॉडल मौजूद हैं। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग P4x में क्या होगा खास...

फोन में मिलेंगे ये खास फीचर्स

फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर कंपनी ने पहले ही फोन में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स को कंफर्म कर दिया है। Realme P4x 5G की माइक्रोसाइट से पता चलता है कि फोन जल्द ही भारत में Flipkart के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसे 'Built to be Fastest' टैगलाइन के साथ टीज किया गया है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे गेमर्स को टारगेट करके बनाया जा सकता है। माइक्रोसाइट के अनुसार, डिस्प्ले GT Mode में 90fps गेमप्ले को सपोर् करेगा। सेल्फी कैमरे के लिए इसमें होल पंच डिस्प्ले कटआउट मिलेगा। फोन में एक साथ 18 ऐप्स बिना किसी लैग के चलेंगे। फोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें एकसाथ 18 ऐप्स बिना किसी लैग के चल सकेंगे। यह सेगमेंट का एकलौता फोन होगा जिसमें वेपर चैंबर (वीसी) कूलिंग सिस्टम होगा। आने वाले दिनों में इसके अन्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की भी सामने आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:90 दिन मुफ्त में देखें JioHotstar, खर्च 200 रुपये से कम; इन 6 प्लान्स पर ऑफर

Realme P4x 5G में मिल सकते हैं यह खास फीचर्स

अब, टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे ने फोन के कुछ अन्य फीचर्स को लीक कर दिया है। उनके मुताबिक, फोन में 6.72-इंच का फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले होगा जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। इसके कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ 50MP का मेन और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए, फोन में 8MP का कैमरा मिलेगा। फोन 45W फास्ट चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी पैक करेगा है। टिप्स्टर ने हिंट दिया है कि फोन की कीमत 20 हजार रुपये से कम होगी।

टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे का ट्वीट

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Realme Flipkart अन्य..

