₹20,000 से कम होगी Realme P4x 5G की कीमत, मिल सकता है 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

Sun, 23 Nov 2025 11:04 AM

Realme P4x 5G india Launch: रियलमी अपनी पॉपुलर P4 सीरीज में एक नया फोन जोड़ने की तैयारी में है, जिसे Realme P4x 5G नाम से बाजार में उतारा जाएगा। नए फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को टीज किया है। अब एक टिप्स्टर ने फोन में मिलने वाले फीचर्स को लीक कर दिया है, साथ ही यह भी हिंट दिया है कि फोन की कीमत 20 हजार रुपये से कम रहने की उम्मीद है। रियलमी ने 20 अगस्त को भारत में Realme P4 5G सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें पहले से ही Realme P4 Pro 5G और Realme P4 5G मॉडल मौजूद हैं। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग P4x में क्या होगा खास...

फोन में मिलेंगे ये खास फीचर्स फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर कंपनी ने पहले ही फोन में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स को कंफर्म कर दिया है। Realme P4x 5G की माइक्रोसाइट से पता चलता है कि फोन जल्द ही भारत में Flipkart के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसे 'Built to be Fastest' टैगलाइन के साथ टीज किया गया है, जिससे हिंट मिलता है कि इसे गेमर्स को टारगेट करके बनाया जा सकता है। माइक्रोसाइट के अनुसार, डिस्प्ले GT Mode में 90fps गेमप्ले को सपोर् करेगा। सेल्फी कैमरे के लिए इसमें होल पंच डिस्प्ले कटआउट मिलेगा। फोन में एक साथ 18 ऐप्स बिना किसी लैग के चलेंगे। फोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और बायपास चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें एकसाथ 18 ऐप्स बिना किसी लैग के चल सकेंगे। यह सेगमेंट का एकलौता फोन होगा जिसमें वेपर चैंबर (वीसी) कूलिंग सिस्टम होगा। आने वाले दिनों में इसके अन्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की भी सामने आने की उम्मीद है।

Realme P4x 5G में मिल सकते हैं यह खास फीचर्स अब, टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे ने फोन के कुछ अन्य फीचर्स को लीक कर दिया है। उनके मुताबिक, फोन में 6.72-इंच का फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले होगा जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। इसके कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ 50MP का मेन और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए, फोन में 8MP का कैमरा मिलेगा। फोन 45W फास्ट चार्जिंग के साथ 7000mAh बैटरी पैक करेगा है। टिप्स्टर ने हिंट दिया है कि फोन की कीमत 20 हजार रुपये से कम होगी।