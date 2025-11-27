Hindustan Hindi News
आते ही छा जाएगा Realme P4x, तीन कलर्स में होगा लॉन्च, मिलेगी 7000mAh बैटरी

आते ही छा जाएगा Realme P4x, तीन कलर्स में होगा लॉन्च, मिलेगी 7000mAh बैटरी

संक्षेप:

Realme P4x 5G के कलर ऑप्शन लीक हो गए हैं। फोन भारत में फ्लिपकार्ट पर व्हाइट, ग्रीन और पिंक कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। बता दें कि कंपनी ने एक दिन पहले ही बताया कि फोन 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे देश में लॉन्च होगा।

Thu, 27 Nov 2025 03:23 PMArpit Soni
और मोबाइल देखेंarrow
Realme X9

Realme X9

  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.43-inch Display Size

₹21990

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

19% OFF

Vivo T45 5G

Vivo T45 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹20959

₹25999

खरीदिये

रियलमी का धांसू फोन भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Realme P4x 5G की, जिसे भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी सटीक लॉन्च डेट की घोषणा भी कर दी है। फोन की माइक्रोसाइट भी फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जिससे यह कंफर्म हुआ कि यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। अब, माइक्रोसाइट को फोन के नए फीचर्स अपडेट किया गया है, जिससे इसके कलर ऑप्शन्स और डिजाइन का पता चल गया है। फोन तीन कलर्स में डेब्यू करेगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

तीन कलर में आएगा Realme P4x 5G, खास स्पेसिफिकेशन्स लीक

realme p4x 5g details leak

जैसा कि डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पर दिखाया गया है, Realme P4x 5G भारत में फ्लिपकार्ट पर व्हाइट, ग्रीन और पिंक कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। बता दें कि कंपनी ने एक दिन पहले ही बताया कि फोन 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे देश में लॉन्च होगा।

ये भी पढ़ें:महंगा पड़ेगा iPhone 17, ऐप्पल 7000 रुपये तक बढ़ा सकती है दाम, सामने आई वजह

कंपनी ने माइक्रोसाइट के जरिए फोन में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Realme P4x 5G के पीछे 50-मेगापिक्सेल का AI कैमरा होगा, जो 4K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकेगा। फोन MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी भी देगा। इसमें 8GB रैम और 256GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा।

फोन में 10GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे फोन की रैम को कुल 18GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि Realme P4x 5G 9 घंटे का 'पॉपुलर FPS गेमिंग' बैटरी बैकअप और YouTube पर 20.6 घंटे का वीडियो प्लेबैक देगा। यह ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट से लैस होगा, जो 4 एनएम प्रोसेस पर बना है, और 2.6 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देगा।

ये भी पढ़ें:तुरंत करें ऑर्डर: ₹10,000 से कम में मिल रहे ये 10 Smart TV, सबसे सस्ता ₹5999 का

जो पहले से पता था, उस पर आते हैं, Realme P4x 5G के बारे में दावा किया गया है कि इसने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 7,80,000 से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं। यह 144 हर्ट्ज तक का स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी देगा। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, फोन को 5,300 स्क्वायर एमएम वीसी फ्रॉस्टकेयर कूलिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया जाएगा। रियलमी का दावा है कि कूलिंग सॉल्यूशन सीपीयू टेम्परेचर को 20-डिग्री सेल्सियस तक कम करने में मदद कर पाएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
