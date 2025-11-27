आते ही छा जाएगा Realme P4x, तीन कलर्स में होगा लॉन्च, मिलेगी 7000mAh बैटरी

संक्षेप: Realme P4x 5G के कलर ऑप्शन लीक हो गए हैं। फोन भारत में फ्लिपकार्ट पर व्हाइट, ग्रीन और पिंक कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। बता दें कि कंपनी ने एक दिन पहले ही बताया कि फोन 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे देश में लॉन्च होगा।

Thu, 27 Nov 2025 03:23 PM

रियलमी का धांसू फोन भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Realme P4x 5G की, जिसे भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी सटीक लॉन्च डेट की घोषणा भी कर दी है। फोन की माइक्रोसाइट भी फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जिससे यह कंफर्म हुआ कि यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देश में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। अब, माइक्रोसाइट को फोन के नए फीचर्स अपडेट किया गया है, जिससे इसके कलर ऑप्शन्स और डिजाइन का पता चल गया है। फोन तीन कलर्स में डेब्यू करेगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

तीन कलर में आएगा Realme P4x 5G, खास स्पेसिफिकेशन्स लीक

जैसा कि डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पर दिखाया गया है, Realme P4x 5G भारत में फ्लिपकार्ट पर व्हाइट, ग्रीन और पिंक कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। बता दें कि कंपनी ने एक दिन पहले ही बताया कि फोन 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे देश में लॉन्च होगा।

कंपनी ने माइक्रोसाइट के जरिए फोन में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा कर दिया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Realme P4x 5G के पीछे 50-मेगापिक्सेल का AI कैमरा होगा, जो 4K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकेगा। फोन MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी भी देगा। इसमें 8GB रैम और 256GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा।

फोन में 10GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे फोन की रैम को कुल 18GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि Realme P4x 5G 9 घंटे का 'पॉपुलर FPS गेमिंग' बैटरी बैकअप और YouTube पर 20.6 घंटे का वीडियो प्लेबैक देगा। यह ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट से लैस होगा, जो 4 एनएम प्रोसेस पर बना है, और 2.6 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देगा।