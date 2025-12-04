7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 18GB रैम, मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ आया सबसे सस्ता 5G फोन, ₹13499 में खरीदें

संक्षेप: realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन 7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा के साथ आने बजट रेंज में पेश हुआ है। जानिए कीमत और फीचर्स।

Thu, 4 Dec 2025 01:10 PM

Realme P4x 5G Launched in India: रियलमी का नया बजट फोन Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। P सीरीज का यह नया स्मार्टफोन तीन कलर वैरिएंट में उपलब्ध है। फोन की खास बात इसमें मिलने वाली 7,000mAh की बैटरी है। Realme P4x 5G मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है, साथ ही 18GB तक की डायनामिक रैम और 256GB तक की स्टोरेज के साथ आता है। Realme P4x 5G को धूल और छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग मिली है। जानें कीमत और सभी फीचर्स की डिटेल्स:

Realme P4x 5G की कीमत और कलर वैरिएंट भारत में realme P4x 5G को तीन स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग ₹15,999 से शुरू होती है। बेस वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत करीब ₹15,999 रखी गई है, जबकि 8GB RAM + 128GB मॉडल की कीमत लगभग ₹17,499 है। सबसे टॉप वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ होगा, जिसकी कीमत लगभग ₹19,499 के आसपास बताई जा रही है। फोन को ग्रीन, पिंक और व्हाइट जैसे ट्रेंडी कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। फोन Flipkart और realme की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

लॉन्च ऑफर के तहत, Realme P4x 5G के बेस रैम और स्टोरेज मॉडल को 13,499 रुपये की रियायती कीमत पर बेचा जाएगा। फोन की बिक्री 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे IST से फ्लिपकार्ट और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।

Realme P4x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स realme P4x 5G एक दमदार बजट-स्मार्टफोन है, जिसमें सबसे बड़ी खासियत है इसकी 7000mAh “Titan” बैटरी जो पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है, और साथ में 45W फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में 4nm आधारित MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट है। डिस्प्ले की बात करें तो, P4x में 6.72-इंच FHD+ LCD पैनल दिया गया है, जो 144 Hz रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है

स्टोरेज व मल्टीटास्किंग के लिए फोन UFS 3.1 स्टोरेज के साथ 8GB तक RAM देता है, और RAM-अपग्रेड में 10GB तक वर्चुअल RAM मिलती है यानी कुल 18GB RAM का अनुभव हो सकता है। कैमरा सेटअप में P4x का मुख्य सेंसर 50MP AI रियर कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सक्षम है; इसके साथ सेकेंडरी लेंस भी है। फ्रंट में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए भी कैमरा मौजूद है।