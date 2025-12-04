Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme P4x 5G Launched in India Cheapest 7000mAh battery military grade body 18GB RAM at just 15999 rupees
7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 18GB रैम, मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ आया सबसे सस्ता 5G फोन, ₹13499 में खरीदें

7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 18GB रैम, मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ आया सबसे सस्ता 5G फोन, ₹13499 में खरीदें

संक्षेप:

realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन 7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा के साथ आने बजट रेंज में पेश हुआ है। जानिए कीमत और फीचर्स।

Thu, 4 Dec 2025 01:10 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Realme P4x

Realme P4x

  • checkUp to 18GB RAM
  • check6.78-inch Display Size
  • checkLCD

₹15999

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
₹16399

₹19999

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
₹17999

₹21999

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
₹18999

₹21999

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

Realme P4x 5G Launched in India: रियलमी का नया बजट फोन Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। P सीरीज का यह नया स्मार्टफोन तीन कलर वैरिएंट में उपलब्ध है। फोन की खास बात इसमें मिलने वाली 7,000mAh की बैटरी है। Realme P4x 5G मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है, साथ ही 18GB तक की डायनामिक रैम और 256GB तक की स्टोरेज के साथ आता है। Realme P4x 5G को धूल और छींटों से बचाव के लिए IP64 रेटिंग मिली है। जानें कीमत और सभी फीचर्स की डिटेल्स:

Realme P4x 5G की कीमत और कलर वैरिएंट

भारत में realme P4x 5G को तीन स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग ₹15,999 से शुरू होती है। बेस वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत करीब ₹15,999 रखी गई है, जबकि 8GB RAM + 128GB मॉडल की कीमत लगभग ₹17,499 है। सबसे टॉप वेरिएंट 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ होगा, जिसकी कीमत लगभग ₹19,499 के आसपास बताई जा रही है। फोन को ग्रीन, पिंक और व्हाइट जैसे ट्रेंडी कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। फोन Flipkart और realme की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:चोरी हो गया फोन? घबराएं नहीं; Sanchar Saathi दिलाएगा वापस, ऐसे करें कंप्लेंट

लॉन्च ऑफर के तहत, Realme P4x 5G के बेस रैम और स्टोरेज मॉडल को 13,499 रुपये की रियायती कीमत पर बेचा जाएगा। फोन की बिक्री 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे IST से फ्लिपकार्ट और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।

Realme P4x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

realme P4x 5G एक दमदार बजट-स्मार्टफोन है, जिसमें सबसे बड़ी खासियत है इसकी 7000mAh “Titan” बैटरी जो पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है, और साथ में 45W फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में 4nm आधारित MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट है। डिस्प्ले की बात करें तो, P4x में 6.72-इंच FHD+ LCD पैनल दिया गया है, जो 144 Hz रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage

₹14999

और जाने

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size
₹16999

₹22999

स्टोरेज व मल्टीटास्किंग के लिए फोन UFS 3.1 स्टोरेज के साथ 8GB तक RAM देता है, और RAM-अपग्रेड में 10GB तक वर्चुअल RAM मिलती है यानी कुल 18GB RAM का अनुभव हो सकता है। कैमरा सेटअप में P4x का मुख्य सेंसर 50MP AI रियर कैमरा है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सक्षम है; इसके साथ सेकेंडरी लेंस भी है। फ्रंट में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए भी कैमरा मौजूद है।

अगर आप गेमिंग या लंबे उपयोग के लिए फोन चुनते हैं, तो आपके लिए इस फोन की 5300 sq mm Vapour-Chamber (VC) Cooling टेक्नॉलजी भी काम आएगी, जिससे फोन में लंबे गेमिंग या वीडियो सेशन के दौरान गर्मी या धीमा होने की समस्या नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! अब Aadhaar App से घर बैठे मिनटों में अपडेट होगा एड्रेस और मोबाइल नंबर
Realme Realme Phone

