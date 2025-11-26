Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme P4x 5G India Launch on 4 December get 7000mAh battery powerful processor run 90 apps without hanging VC cooling
पावरफुल प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी के साथ 4 दिसंबर को आ रहा Realme P4x 5G, 90 Apps चलेंगी बिना हैंग हुए

पावरफुल प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी के साथ 4 दिसंबर को आ रहा Realme P4x 5G, 90 Apps चलेंगी बिना हैंग हुए

संक्षेप:

Realme जल्द भारत में लॉन्च करने जा रहा है नया स्मार्टफोन P4x 5G और साथ में Watch 5। P4x में 7000mAh बैटरी, 144Hz रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, Vapour-Chamber कूलिंग, 90 fps गेमिंग और 45W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। जानिए कब होगा मिलेगा भारत में लॉन्च:

Wed, 26 Nov 2025 12:54 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme X9

Realme X9

  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.43-inch Display Size

₹21990

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Vivo T4

Vivo T4

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size

₹21999

और जाने

भारत में बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स की होड़ तेज है हर ब्रांड कोशिश करता है कि कम कीमत में ज्यादा फीचर्स दे। अब Realme अगले महीने अपना बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो Realme P4x 5G है। रियलमी ने कन्फर्म किया है कि Realme P4x 5G भारत में 4 दिसंबर 2025 को दस्तक देगा। इसके साथ ही कंपनी Realme Watch 5 को भी पेश करेगी। Realme P4x 5G में मीडियाटेक डाइमेंशन 7000 सीरीज चिपसेट होगा। फोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,000mAh की बैटरी भी होगी। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गयी है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme X9

Realme X9

  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.43-inch Display Size

₹21990

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Vivo T4

Vivo T4

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size

₹21999

और जाने

Realme P4x 5G के फीचर्स (लीक)

realme P4x 5G में लगभग 6.72-इंच FHD+ LCD पैनल मिलेगा, जो 144Hz की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है यानी स्क्रीन स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो चलाने में आपको स्मूद अनुभव मिलेगा। फोन का डिज़ाइन स्लिम और मॉडर्न होगा, जिसमें पन्च-होल सेल्फी कैमरा, स्लिम बेज़ल्स और पतली बॉडी देखने को मिलेगी। फोन को MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट से लैस किया जाएगा जो कि इसी बजट-सेगमेंट में पावर और एफिशिएंसी दोनों देता है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! Samsung का 50MP हाई-रेजोल्यूशन कैमरा AI फोन हुआ पूरे ₹34,000 सस्ता

सबसे बड़ी खासियत है VC (Vapour Chamber) कूलिंग सिस्टम। यह फीचर आमतौर पर हाई-एंड या गैमिंग फोन्स में मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन GT मोड में 90 fps गेमिंग सपोर्ट करेगा ऐसे गेम्स जैसे BGMI, COD आदि पर जो फ्रेम-रेट और स्मूदनेस चाहते हैं, उन्हें यह फोन अच्छा एक्सपीरियंस देगा। realme P4x 5G में 7000mAh की बैटरी होगी जो लम्बे समय तक सपोर्ट करेगी चाहे गेमिंग हो या वीडियो स्ट्रीमिंग। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के तौर पर फोन 45W वायर्ड चार्जिंग देगा, और साथ में Bypass Charging फीचर भी मिलेगा।

Realme Watch 5 के फीचर्स

दूसरी ओर, आगामी Realme Watch 5 में 1.97-इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा। यह स्मार्टवॉच चौकोर फ्रेम, 2D फ्लैट ग्लास कवर, एल्युमीनियम अलॉय क्राउन और "मेटालिक टेक्सचर यूनी-बॉडी डिज़ाइन" के साथ भी लॉन्च होगी। इसके अलावा, इसमें हनीकॉम्ब स्पीकर होल भी होंगे। कंपनी का दावा है कि वॉच 5 लाइट मोड में 20 दिनों की बैटरी लाइफ भी देगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

Vivo T45 5G

Vivo T45 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹20990

₹25999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

ये भी पढ़ें:Flipkart Sale में ₹6000 सस्ते मिल रहे Motorola के 50MP सेल्फी कैमरा वाले 3 Phone
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Realme Realme Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।