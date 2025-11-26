पावरफुल प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी के साथ 4 दिसंबर को आ रहा Realme P4x 5G, 90 Apps चलेंगी बिना हैंग हुए

संक्षेप: Realme जल्द भारत में लॉन्च करने जा रहा है नया स्मार्टफोन P4x 5G और साथ में Watch 5। P4x में 7000mAh बैटरी, 144Hz रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, Vapour-Chamber कूलिंग, 90 fps गेमिंग और 45W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। जानिए कब होगा मिलेगा भारत में लॉन्च:

Wed, 26 Nov 2025 12:54 PM

भारत में बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स की होड़ तेज है हर ब्रांड कोशिश करता है कि कम कीमत में ज्यादा फीचर्स दे। अब Realme अगले महीने अपना बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो Realme P4x 5G है। रियलमी ने कन्फर्म किया है कि Realme P4x 5G भारत में 4 दिसंबर 2025 को दस्तक देगा। इसके साथ ही कंपनी Realme Watch 5 को भी पेश करेगी। Realme P4x 5G में मीडियाटेक डाइमेंशन 7000 सीरीज चिपसेट होगा। फोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7,000mAh की बैटरी भी होगी। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गयी है।

Realme P4x 5G के फीचर्स (लीक) realme P4x 5G में लगभग 6.72-इंच FHD+ LCD पैनल मिलेगा, जो 144Hz की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है यानी स्क्रीन स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो चलाने में आपको स्मूद अनुभव मिलेगा। फोन का डिज़ाइन स्लिम और मॉडर्न होगा, जिसमें पन्च-होल सेल्फी कैमरा, स्लिम बेज़ल्स और पतली बॉडी देखने को मिलेगी। फोन को MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट से लैस किया जाएगा जो कि इसी बजट-सेगमेंट में पावर और एफिशिएंसी दोनों देता है।

सबसे बड़ी खासियत है VC (Vapour Chamber) कूलिंग सिस्टम। यह फीचर आमतौर पर हाई-एंड या गैमिंग फोन्स में मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन GT मोड में 90 fps गेमिंग सपोर्ट करेगा ऐसे गेम्स जैसे BGMI, COD आदि पर जो फ्रेम-रेट और स्मूदनेस चाहते हैं, उन्हें यह फोन अच्छा एक्सपीरियंस देगा। realme P4x 5G में 7000mAh की बैटरी होगी जो लम्बे समय तक सपोर्ट करेगी चाहे गेमिंग हो या वीडियो स्ट्रीमिंग। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के तौर पर फोन 45W वायर्ड चार्जिंग देगा, और साथ में Bypass Charging फीचर भी मिलेगा।