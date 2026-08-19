आते ही छा जाएगा Realme P4s 5G, लोहालाट बॉडी के साथ 8000mAh बैटरी; इस दिन होगा लॉन्च

रियलमी ने खुद कंफर्म कर दिया है कि भारत में Realme P4s 5G को 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा। टीजर इमेज से पता चलता है कि यह फोन ग्रीन और बेज-ब्राउन कलर के ऑप्शन में आएगा। फोन से खास स्पेसिफिकेशन्स पहले ही सामने आ चुके हैं।

Realme P4s 5G में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का वाइड कैमरा भी होगा।

Realme अब एक नया 5G फोन भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि Realme P4s 5G अगले हफ्ते भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह आने वाला फोन ब्रांड की नई P-सीरीज लाइनअप में सबसे नया मॉडल होगा, जिसमें पहले से ही Realme P4, Realme P4 Lite, Realme P4x और Realme P4 Pro 5G जैसे मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने इसके लॉन्च से पहले ही इसके कई खास स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा कर दिया है। इसमें डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट और 8,000mAh की बैटरी होगी।

भारत में इस दिन लॉन्च होगा Realme P4s 5G कंपनी ने एक प्रेस नोट में बताया है कि भारत में Realme P4s 5G को 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च किया जाएगा। टीजर इमेज से पता चलता है कि यह फोन ग्रीन और बेज-ब्राउन कलर के ऑप्शन में आएगा। हालांकि इसकी कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लॉन्च के बाद यह फोन रियलमी की वेबसाइट और Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Realme P4s 5G में सैमसंग M14 डिस्प्ले होने की पुष्टि हो गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1272×2772 पिक्सेल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। कंपनी का दावा है कि यह 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देगा और साथ ही HDR10+ और Netflix HDR कंटेंट को भी सपोर्ट करेगा। इस पैनल के बारे में बताया गया है कि यह 26 प्रतिशत बेहतर ल्यूमिनस एफिशिएंसी और 50 प्रतिशत ज्यादा स्क्रीन लाइफस्पैन देगा।

इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट और एक डेडिकेटेड हाइपरविजन AI चिप होगी। उम्मीद है कि यह AI चिप ग्राफिक्स से जुड़े भारी काम संभालेगी। हीट मैनेजमेंट के लिए, फोन में 7000 sqmm का वीसी कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा।

फोन में दमदार कैमरा भी कैमरे की बात करें तो, Realme P4s 5G में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का वाइड कैमरा भी होगा। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसमें IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग वाली बिल्ड होगी। इस अपकमिंग फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8,000mAh की बैटरी होने की पुष्टि हुई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक चल सकती है। कंपनी ने यह भी दावा किया कि फोन 28 मिनट में 50 फीसदी चार्ज हो जाएगा। बैटरी 6 साल तक नई जैसी रहेगी।