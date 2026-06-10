16,999 रुपये में आया 8000mAh बैटरी, 14GB रैम, 50MP कैमरा, AI फीचर्स वाला मिलिट्री ग्रेड फोन

8000mAh की दमदार बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग, 50MP AI कैमरा फोन खरीदें 20000 रुपए से कम में। भारत में लॉन्च हुआ Realme P4R 5G। जानें फोन की कीमत और सेल डेट:

Realme P4R 5G Launched in India: रियलमी ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन realme P4R 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो 20,000 रुपये से कम कीमत में बड़ी बैटरी, दमदार परफॉर्मेंस और लेटेस्ट फीचर्स वाला 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। realme P4R 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh Titan Battery है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 3 दिन तक चल सकती है। इसके अलावा यूजर्स को AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity, Google Gemini, Bypass Charging और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। डिटेल में आपको बताते हैं फोन की कीमत और कलर वैरिएंट:

Realme P4R 5G की कीमत, कलर वैरिएंट और सेल डेट realme P4R 5G को तीन कलर ऑप्शन Titanium Glare, Silver Glare और Lavender Glare में लॉन्च किया गया है। फोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये रखी गई है। वहीं इसके दूसरे वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये और टॉप वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। यह स्मार्टफोन 17 जून 2026 से Flipkart और realme की आधिकारिक वेबसाइट पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।



realme P4R 5G के 5 बड़े फीचर्स और स्पेसिफिकेशन 1. realme P4R 5G की सबसे बड़ी ताकत इसकी 8000mAh Titan Battery है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने के बाद करीब 3 दिन तक का बैकअप दे सकती है। फोन में 45W Fast Charging सपोर्ट दिया गया है, जिससे बैटरी को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा AI Long-Life Algorithm, AI Night Charging Mode और AI Cold Charging Mode जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो बैटरी की लाइफ को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे।

2. realme ने इस फोन को गेमिंग यूजर्स को ध्यान में रखकर भी तैयार किया है। इसमें सेगमेंट का 5300mm² AirFlow Vapour Chamber Cooling System दिया गया है जो लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान फोन को ठंडा रखने में मदद करता है। फोन में Bypass Charging और One Tap Cooling जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। कंपनी के मुताबिक BGMI और Free Fire जैसे गेम्स को 60fps पर लंबे समय तक स्थिर तरीके से खेला जा सकता है।

3. फोटोग्राफी के लिए realme P4R 5G में 50MP AI Camera दिया गया है। कैमरा F1.8 अपर्चर के साथ आता है, जिससे कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं। फोन में Motion Photo फीचर भी मौजूद है जो खास पलों को और बेहतर तरीके से कैप्चर करने में मदद करता है। इसके अलावा AI Portrait Glow, AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity और AI Unblur जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इनकी मदद से फोटो एडिटिंग और इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है।

4. realme P4R 5G में कई स्मार्ट AI फीचर्स शामिल किए गए हैं। फोन में Text Scanner दिया गया है जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में मदद करता है। सिक्योरिटी के लिए AI Anti-Theft और Google Remotely Lock जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। realme P4R 5G में 6.8 इंच का बड़ा 144Hz डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ArmorShell Tough Build दिया गया है और यह MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड टेस्ट पास कर चुका है। साथ ही इसमें IP65 रेटिंग भी मिलती है जो धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा प्रदान करती है।