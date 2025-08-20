7000mAh की बैटरी वाले दो नए 5G फोन, सेल्फी कैमरा 50MP तक का, 3 हजार तक की छूट realme p4 series featuring 7000mah battery and up to 50mp selfie camera launched in india, Gadgets Hindi News - Hindustan
7000mAh की बैटरी वाले दो नए 5G फोन, सेल्फी कैमरा 50MP तक का, 3 हजार तक की छूट

रियलमी P4 5G और P4 प्रो 5G की भारत में एंट्री हो गई है। ये फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं। लॉन्च ऑफर में फोन पर 3 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 01:32 PM
रियलमी ने इंडियन मार्केट में अपने दो नए फोन को लॉन्च किया है। कंपनी के इन नए डिवाइसेज का नाम Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G है। रियलमी P4 5G तीन वेरिएंट- 6जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आता है। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 18499, मिड वेरिएंट की कीमत 19499 और टॉप वेरिएंट की कीमत 21499 रुपये है। फोन की अर्ली बर्ड सेल आज शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। वहीं, इसकी ओपन सेल की शुरुआत 25 अगस्त को होगी। लॉन्च ऑफर में फोन पर आपको 2500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।

रियलमी P4 प्रो 5G की बात करें, तो इसको भी कंपनी ने तीन वेरिएंट- 8जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 256जीबी में लॉन्च किया है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये और मिड वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये है। वहीं, इस फोन के टॉप एंड वेरिएंट के लिए आपको 28,999 रुपये खर्च करने होंगे। रियलमी के इस फोन की सेल 27 अगस्त को शुरू होगी। इसे आप 3 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकेंगे। दोनों फोन सेल के लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और सेलेक्टेड रिटेल स्टोर पर उपलब्ध होंगे।

रियलमी P4 प्रो 5G और P4 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.8 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 6500 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेकशन के लिए कंपनी इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 7i दे रही है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल के मेन OIS कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल शूटर दे रही है।

फोन का सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। आपको इस फोन में 7000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। रियलमी का यह फोन IP65 और IP66 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए कंपनी इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6 पर काम करता है।

realme

रियलमी P4 5G की बात करें, तो फोन में कंपनी 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। इसमें कंपनी 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक का इंटरनल स्टोरेज ऑफर कर रही है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:ओप्पो के नए फोन में मिलेगा जबर्दस्त कैमरा सेटअप, 200MP का सेंसर करेगा कमाल

फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा फोन में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर भी मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। यह फोन एआई एडिट जीनी और एआई ट्रैवल स्नैप जैसे एआई फीचर्स से लैस है। फोन की बैटरी और चार्जिंग प्रो वेरिएंट वाली ही है।

