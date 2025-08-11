20 अगस्त को दस्तक देगा सबसे दमदार प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी, AI फीचर्स वाला Realme का फोन

Realme P4 और P4 Pro 5G भारत में 20 अगस्त को लॉन्च होंगे। P4 Pro में मिलेंगे Snapdragon 7 Gen 4 + Visual AI चिप, 7000mAh बैटरी, 144Hz AMOLED डिस्प्ले और एक खूबसूरत Tech-Wood डिज़ाइन। जानें सभी डिटेल्स:

Realme ने भारत में अपनी पॉपुलर P-सीरीज के फोन्स को लाने की तैयारी कर ली है. कंपनी ने आज आधिकारिक तौर पर X पर Realme P4 सीरीज की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी दो फोन्स को पेश करने वाली है जो Realme P4 Pro और Realme P4 होंगे। ये फोन्स 20 अगस्त 2025 को लॉन्च किए जाएंगे। दोनों डिवाइस Flipkart और Realme India की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पिछले मॉडल्स की तरह, इस बार भी P-सीरीज बेहतर परफॉर्मेंस, शार्प डिस्प्ले और स्मार्ट कैमरा अनुभव का कम-बजट ऑप्शन बनने को तैयार है।

Realme P4 Pro मॉडल को मिड-रेंज सेगमेंट का सबसे एडवांसड फोन माना जा रहा है। यह Dual-Chip आर्किटेक्चर (Snapdragon 7 Gen 4 + एक ग्राफिक्स/AI-विशेष Visual AI चिप) और 1.1 मिलियन के Antutu स्कोर से लैस।

Realme P4 Pro और Realme P4 की संभावित कीमत Realme के ये दोनों फोन 20 अगस्त 2025, दोपहर 12 बजे पेश किए जाएंगे। फोन की शुरुआती कीमत की बात करें तो मान लिया जा रहा है कि P4 Pro लगभग 25,000 रुपये के आसपास हो सकता है, जबकि P4 बेस मॉडल इससे भी सस्ता होगा।

Realme P4 Pro और Realme P4 के फीचर्स (संभावित) रियलमी P4 Pro में दो चिप शामिल हैं मुख्य चिप Snapdragon 7 Gen 4 (4nm), जो 1.1 मिलियन से अधिक Antutu स्कोर देने में समर्थ है, और एक Visual AI चिप (HyperVision) जो गेमिंग और विजुअल प्रोसेसिंग को आसान बनाता है, जैसे 144FPS गेमिंग। वहीं रियलमी P3 में Dimensity 7400 Ultra + Visual AI का संयोजन होगा, जो कीमत को बेहतर बनाए रखेगा।