Realme का बजट फोन देगा Xiaomi, Vivo को टक्कर, P4 Pro 5G के फीचर्स का खुलासा

रियलमी की P-सीरीज का नया डिवाइस जल्द भारतीय मार्केट का हिस्सा बनने वाला है और इसे Flipkart पर टीज किया गया है। अब Realme P4 Pro 5G के चुनिंदा स्पेसिफिकेशंस भी सामने आए हैं।

चाइनीज स्मार्टफोन ब्रैंड Realme की नई P-Series के 5G स्मार्टफोन्स भारत में एंट्री के लिए तैयार हैं। अब इस लाइनअप को Flipkart पर टीज कर दिया गया है, जिससे साफ है कि लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच, Realme P4 Pro 5G को बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म Geekbench पर देखा गया है, जहां से इसके कुछ की-फीचर्स सामने आए हैं।

सामने आई Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक, Realme P4 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा। इस फोन का मॉडल नंबर RMX5116 सामने आया है। इसका Snapdragon चिपसेट Adreno 722 GPU के साथ आएगा, जो स्मूद गेमप्ले और बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस यूजर्स को देगा। फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आउट-ऑफ-द-बॉक्स काम करेगा और इसमें 12GB तक रैम मिल सकती है।

परफॉर्मेंस के मामले में दमदार होगा फोन सिंगल-कोर टेस्ट में इस डिवाइस को 1216 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि मल्टी-कोर टेस्ट में इसे 3533 पॉइंट्स मिले हैं। ये स्कोर बताते हैं कि यह फोन मिड-रेंज या बजट सेगमेंट में शानदार परफॉर्मेंस देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Realme P4 Pro 5G को Midnight Ivy, Dark Oak Wood और Birch Wood जैसे प्रीमियम फिनिश में पेश किया जाएगा।

वहीं,रैम के मामले में 8GB और 12GB दोनों वेरिएंट्स मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं, जिनमें से यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकेंगे। बाकी स्पेसिफिकेशंस से फिलहाल पर्दा नहीं उठा है और वे अगले कुछ सप्ताह में सामने आ सकते हैं।