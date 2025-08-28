Realme P4 Pro फिर मिलेगा 5,000 रुपये सस्ता, 12 घंटे की स्पेशल सेल लाई कंपनी realme p4 pro 12 hour special sale goes live from 29 august get rs 5000 off, Gadgets Hindi News - Hindustan
Realme P4 Pro 12 hour special sale: रियलमी ने आज अपने हाल ही में लॉन्च किए गए Realme P4 Pro की 12 घंटे की स्पेशल सेल की घोषणा की, जो 29 अगस्त, दोपहर 12 बजे से शुरू होकर मध्यरात्रि तक चलेगी। इस दौरान यह फोन अपनी पहली सेल की तरह ही 5,000 रुपये सस्ता मिलेगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 04:29 PM
Realme P4 Pro 12 hour special sale: नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रियलमी ने आज अपने हाल ही में लॉन्च किए गए Realme P4 Pro की 12 घंटे की स्पेशल सेल की घोषणा की, जो 29 अगस्त, दोपहर 12 बजे से शुरू होकर मध्यरात्रि तक चलेगी। इस दौरान यह फोन अपनी पहली सेल की तरह ही 5,000 रुपये सस्ता मिलेगा। स्पेशल सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 19,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा। बता दें कि रियलमी का यह नया फोन कई दमदार फीचर्स से लैस है। इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और इसका डिस्प्ले और कैमरा भी तगड़ा है। चलिए डिटेल में जानते हैं कीमत, ऑफर और खासियत के बारे में सबकुछ...

5,000 रुपये सस्ता मिलेगा रियलमी फोन

भारत में Realme P4 Pro 5G की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 24,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 26,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 28,999 रुपये है। इसे बर्च वुड, डार्क ओक वुड और मिडनाइट आइवी जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।

realme p4 pro 12 hour special sale

कंपनी इस फोन पर 3,000 रुपये का बैंक ऑफर और 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रही है। ऑफर्स का लाभ लेकर 8GB+128GB वेरिएंट को 19,999 रुपये, 8GB+256GB वेरिएंट को 21,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट को 23,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकेगा। यह 12 घंटे की स्पेशल सेल 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर मध्यरात्रि तक चलेगी। इसे flipkart के अलावा रियलमी की वेबसाइट और लीडिंग स्टोर्स से भी खरीदा जा सकेगा। ग्राहक इसे 3 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹28 शुरुआती कीमत में एंटरटेनमेंट प्लान लाई कंपनी, मिलेंगे 17 OTT, 30 दिन चलेंगे

Realme P4 Pro 5G की खासियत

रियलमी P4 प्रो 5G में 6.8 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080×2800 पिक्सेल) AMOLED 4D कर्व+ डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 6500 निट्स पीक ब्राइटनेस, 4320 हर्ट्ज हाई-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। फोन स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर पैक करता है, जिसे 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई 6 पर चलता है।

कंपनी ने फोन को AI-पावर्ड हाइपर विजन चिपसेट से लैस किया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह फोन के गेमप्ले, क्लैरिटी, फ्रेम रेट और लाइटिंग को बेहतर बनाता है। यह 1.5K रिजॉल्यूशन पर 144fps पर BGMI चलाता है। फोन में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए 7,000 sqmm एयरफ्लो वीसी कूलिंग सिस्टम है। यह AI लैंडस्केप, AI स्नैप मोड, AI पार्टी मोड और AI टेक्स्ट स्कैनर सहित कई AI फीचर्स को भी सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का Sony IMX896 प्राइमरी सेंसर और पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें आगे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का OV50D सेंसर है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरे 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।

फोन में 7,000mAh की बैटरी है जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। फोन IP65 और IP66 रेटिंग के साथ आता है। सुरक्षा के लिए, इसमें इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन की मोटाई 7.68 एमएम और वजन 187 ग्राम है।

