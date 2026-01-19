Hindustan Hindi News
चार्जर भूल जाइए! Realme ला रहा है 10,001mAh बैटरी वाला सबसे पावरफुल फोन

चार्जर भूल जाइए! Realme ला रहा है 10,001mAh बैटरी वाला सबसे पावरफुल फोन

संक्षेप:

Realme P4 Power भारत में 10001mAh बैटरी और ट्रांसपेरेंट TransView डिजाइन के साथ जल्द लॉन्च हो सकता है। फोन में 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 7400 Ultra चिपसेट और Android 16 मिलने की उम्मीद है।

Jan 19, 2026 05:00 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

10% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15226

₹16999

खरीदिये

discount

18% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17799

₹18999

खरीदिये

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹18999

खरीदिये

स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बैटरी कैपेसिटी को लेकर नई रेस शुरू हो चुकी है। हाल ही में OnePlus ने चीन में 9000mAh बैटरी वाले Turbo 6 को लॉन्च किया था और अब Realme इस रेस को एक कदम आगे ले जाने की तैयारी में है। कंपनी ने भारत के लिए अपने नए स्मार्टफोन Realme P4 Power को टीज कर दिया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 10001mAh की दमदार बैटरी होगी। यह बैटरी इसे भारत में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन बना सकती है।

Realme के हेड ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग फ्रांसिस वॉन्ग ने X (पहले Twitter) पर एक वीडियो रीपोस्ट कर बैटरी कैपेसिटी कन्फर्म की है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 1650 चार्जिंग साइकल के बाद भी 80 प्रतिशत हेल्थ बनाए रखेगी। इतना ही नहीं, Realme P4 Power के साथ 8 साल की बैटरी लॉन्गेविटी गारंटी भी दी जाएगी, जो इस सेगमेंट में इसे अलग पहचान देती है।

बड़ी बैटरी के बावजूद फोन का वजन केवल 219 ग्राम बताया गया है। चार्जिंग स्पीड को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह फोन 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जिससे यह अन्य डिवाइसेज को भी चार्ज कर सकेगा।

ये भी पढ़ें:बड़ा झटका! Realme अब Oppo का सब-ब्रैंड, क्या बदल जाएगा आपका स्मार्टफोन अनुभव?

ट्रांसपैरेंट डिजाइन के साथ आएगा फोन

डिजाइन की बात करें तो Realme P4 Power में नया TransView डिजाइन देखने को मिलेगा। फोन के बैक पैनल का ऊपरी हिस्सा ट्रांसपेरेंट लुक के साथ आएगा, जबकि नीचे का हिस्सा मैट फिनिश में होगा। पीछे की तरफ बड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें तीन सेंसर और ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स शामिल हैं। साथ ही कॉपर कॉइल जैसी पैटर्न स्ट्रिप और DART ब्रांडिंग भी मौजूद है। यह फोन Orange, Blue और Silver कलर ऑप्शन में आ सकता है।

लीक्स के मुताबिक, फोन में 6.78-इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट, Hypervision और AI चिप्स दिए जा सकते हैं। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी सेंसर, 8MP अल्ट्रावाइड और 16MP फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में मिल रहे Samsung M07, Redmi A4 5G समेत ये दमदार स्मार्टफोन

Realme P4 Power Android 16 आधारित Realme UI 7.0 पर चलेगा और कंपनी 3 साल के OS अपडेट व 4 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा कर रही है। फोन को IP68 और IP69 रेटिंग भी मिल सकती है।

लॉन्च और संभावित कीमत

Realme P4 Power के 29 जनवरी तक लॉन्च होने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो यह स्मार्टफोन 30,000 रुपये से ऊपर के प्राइस सेगमेंट में आ सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
