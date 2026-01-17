Hindustan Hindi News
realme p4 power 5g new details teased via flipkart microsite check details
4 साल में खराब हुई Realme P4 Power की बैटरी तो FREE में होगी चेंज, सामने आई नई डिटेल्स

4 साल में खराब हुई Realme P4 Power की बैटरी तो FREE में होगी चेंज, सामने आई नई डिटेल्स

संक्षेप:

Realme ने अपने अगले P-सीरीज स्मार्टफोन, जिसका नाम Realme P4 Power 5G है, जल्द भारत में धूम मचाने आ रहा है। इसकी माइक्रोसाइट Flipkart पर पहले से ही लाइव है, और अब ब्रांड ने अपकमिंग फोन की कुछ नई डिटेल्स का भी खुलासा कर दिया है।

Jan 17, 2026 04:30 pm IST
Arpit Soni
Realme ने अपने अगले P-सीरीज स्मार्टफोन, जिसका नाम Realme P4 Power 5G है, जल्द भारत में धूम मचाने आ रहा है। इसकी माइक्रोसाइट Flipkart पर पहले से ही लाइव है, और अब ब्रांड ने अपकमिंग फोन की कुछ नई डिटेल्स का भी खुलासा कर दिया है। हाल ही में इसे गीकबेंच डेटाबेस पर भी देखा गया है, जिससे फोन की कुछ और भी जरूरी डिटेल्स भी सामने आई है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने दावा किया है कि चार साल इस्तेमाल के बाद भी फोन की बैटरी हेल्थ कम से कम 80% रहेगी। अगर बैटरी हेल्थ इस लेवल से नीचे जाती है, तो यूजर्स फ्री रिप्लेसमेंट (केवल पहली सेल यूनिट्स) के लिए एलिजिबल होंगे।

realme p4 power 5g

Realme P4 Power 5G गीकबेंच 6 पर देखा गया

गीकबेंच लिस्टिंग में मॉडल नंबर RMX5107 दिखाया गया है, और यही मॉडल नंबर पहले लीक में भी सामने आया था, जिसमें Android 16, 12GB रैम + 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और 10,001mAh की बैटरी का खुलासा हुआ था। हालांकि इस खास लिस्टिंग में नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन एक टिप्स्टर ने दावा किया था कि जब यह डिवाइस इंडियन BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया था, तो यह रियलमी P4 पावर 5G था।

अब, गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि प्रोटोटाइप ने सिंगल-कोर टेस्ट में 1,075 पॉइंट्स और मल्टी-कोर टेस्ट में 2,919 पॉइंट्स स्कोर किए। इसमें दो सीपीयू क्लस्टर दिखाए गए हैं, जिसमें एक क्लस्टर में 2.60 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए चार कोर हैं और दूसरा 2.00 गीगाहर्ट्ज पर चल रहा है। यह भी कंफर्म करता है कि टेस्टिंग के समय, डिवाइस Android 16 (वर्जन नंबर “RMX5107_16.0.2.84(EX01)”) और 12GB RAM (लिस्टिंग में 11.19GB दिखाया गया है) के साथ चल रहा था।

इसके अलावा, सोर्स कोड से पता चलता है कि सीपीयू 2563MHz पर चल रहा था और यह माली-G615 MC2 जीपीयू की मौजूदगी की भी पुष्टि करता है। हालांकि गीकबेंच सीधे तौर पर चिपसेट का नाम नहीं बताता है, लेकिन लिस्टिंग में मौजूद डिटेल्स को देखने पर पता चलता है कि यह डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 से लैस हो सकता है।

ये भी पढ़ें:900W स्पीकर घर में देगा थिएटर जैसा मजा, सेल में 87 फीसदी की छूट; 75 हजार है MRP

Realme P4 Power के स्पेसिफिकेशन्स Flipkart माइक्रोसाइट के जरिए सामने आए

रियलमी ने अपनी ऑफिशियल फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए अपकमिंग रियलमी P4 पावर 5G के बारे में नई डिटेल्स बताई हैं, जिसमें लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट और बैटरी की ड्यूरेबिलिटी पर जोर दिया गया है। ब्रांड ने कंफर्म किया है कि डिवाइस को 3 साल तक एंड्रॉयड ओएस अपडेट और 4 साल तक एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। बैटरी हेल्थ पर खास ध्यान दिया गया है, रियलमी का दावा है कि चार साल इस्तेमाल के बाद भी फोन की बैटरी हेल्थ कम से कम 80% रहेगी। अगर बैटरी हेल्थ इस लेवल से नीचे जाती है, तो लागू शर्तों के अनुसार यूजर्स फ्री रिप्लेसमेंट (केवल पहली सेल यूनिट्स) के लिए एलिजिबल होंगे।

माइक्रोसाइट यह भी दावा करती है कि रियलमी P4 पावर 5G फोन 1,650 चार्ज साइकिल तक सपोर्ट करता है। कहा जा रहा है कि यह टाइटन लॉन्ग-लाइफ एल्गोरिदम और 35% कम बैटरी डिग्रेडेशन रेट की वजह से संभव हुआ है।

परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में और बात करें तो, कंपनी कुछ फीचर्स जैसे कि दुश्मन को ज्यादा साफ देखने के लिए 1.5K रिजॉल्यूशन विजुअल्स और स्मूथ गेमप्ले के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बारे में बता रही है। इस एक्सपीरियंस को "यह है क्लीन किल" जैसी टैगलाइन के साथ प्रमोट किया जा रहा है। यह भी कंफर्म किया गया है कि डिवाइस में एक अलग HyperVision+ AI चिप होगी, और इसके साथ ही, माइक्रोसाइट पर यह लाइन भी लिखी है: "गेमप्ले आपको ऐसा महसूस कराएगा... Wooooah।"

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
