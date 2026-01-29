आ गया 10,001mAh बैटरी वाला पहला 5G फोन, पूरे 39 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज, कीमत भी बजट में

संक्षेप: Realme P4 Power 5G Launched in india: रियलमी ने अपने नए फोन के तौर पर भारत में Realme P4 Power 5G लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि यह 10,001mAh बैटरी वाला भारत का पहला स्मार्टफोन है। इसकी कीमत 23,999 रुपये है।

Jan 29, 2026 01:11 pm IST

Realme P4 Power 5G Launched in india: बार-बार फोन रिचार्ज करने का झंझट नहीं चाहते, तो रियलमी का नया फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। रियलमी ने अपने नए फोन के तौर पर भारत में Realme P4 Power 5G लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि यह 10,001mAh बैटरी वाला भारत का पहला स्मार्टफोन है। यह भारत में तीन कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें TransView डिजाइन दिया गया है। इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि एक बार चार्ज करने पर यह फोन लगभग 39 दिनों का स्टैंडबाय टाइम देगा, यानी अगर आप इसे फुल चार्ज करके रख दें और यूज न करें, तो भी यह करीब 39 दिनों तक ऑन रहेगा। इसमें एलईडी फ्लैश के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इस फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 4D कर्व प्लस हाइपरग्लो डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

इतनी है कीमत, पहली सेल इस दिन Realme P4 Power 5G की भारत में कीमत 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 25,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले हायर-एंड वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये और 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये है। कंपनी 2,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दे रही है, जिससे शुरुआती प्रभावी कीमत 23,999 रुपये रह जाएगी।

यह स्मार्टफोन भारत में 5 फरवरी से Flipkart, कंपनी की वेबसाइट और रिटेल आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे तीन खूबसूरत कलर्स - ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू कलर में बेचा जाएगा। फोन पर चार साल बैटरी वारंटी मुफ्त में मिल रही है।

चलिए अब एक नजर डालते हैं Realme P4 Power 5G की खासियत पर:

बेहतरीन डिस्प्ले, लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट Realme P4 Power 5G एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। कंपनी का कहना है कि यह फोन तीन साल के ओएस अपग्रेड और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.8-इंच का 1.5K 4D कर्व प्लस हाइपरग्लो डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 1.07 बिलियन कलर और HDR 10+ कंटेंट के लिए सपोर्ट देता है। यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग और ArmorShell प्रोटेक्शन के साथ आता है।

तेजतर्रार प्रोसेसर, गेमिंग के लिए परफेक्ट नया फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है, जो 4 एनएम प्रोसेस पर बना है। कंपनी का दावा है कि यह फोन लगभग 25 प्रतिशत बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी देता है। इसमें HyperVision+ AI चिप भी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह "300 प्रतिशत तक बेहतर रेजोल्यूशन" और "400 प्रतिशत तक स्मूथ फ्रेम रेट" देती है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, फोन में 4,613 sqmm का एयरफ्लो वेपर चैंबर लगाया है।

कैमरा भी दमदार कैमरे की बात करें तो, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) सोनी IMX882 प्राइमरी रियर कैमरा है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सपोर्ट है। इसके साथ 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। यह 4K/30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।