Realme P4 Power 5G भारत में माचएगा धूम, फुल चार्ज में 1.5 दिन चलेगा, 10000mAh बैटरी भी

Jan 15, 2026 01:31 pm IST

Realme ने गुरुवार को घोषणा की कि Realme P4 Power 5G जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह घोषणा तब हुई जब कंपनी ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रियलमी P-सीरीज के एक अननोन स्मार्टफोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव की थी। हालांकि, माइक्रोसाइट पर फोन का नाम नहीं बताया गया था। अब, कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने खुलासा किया है कि यह माइक्रोसाइट आने वाले Realme P4 Power 5G की है। स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस फोन में 10,000mAh की बैटरी होगी। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Realme P4 Power 5G जल्द ही भारत में आएगा एक्स पर एक पोस्ट में, रियलमी ग्लोबल के प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड फ्रांसिस वोंग ने अनाउंस किया है कि रियलमी P-सीरीज के फोन के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट, जो बुधवार को फ्लिपकार्ट पर लाइव हुई थी, वह Realme P4 Power 5G की है। इससे यह कंफर्म हो गया है कि यह भारत में जल्द डेब्यू करेगा और फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने आने वाले स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में भी बताया है।

रियलमी P4 पावर 5G के बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 1.5 दिन तक की बैटरी लाइफ देगा। इसका वजन लगभग 218 ग्राम होने की बात कही गई है। कंपनी के अधिकारी का दावा है कि यह स्मार्टफोन 10 प्रतिशत बैटरी होने पर भी तापमान को कंट्रोल में रखते हुए "स्टेबल FPS" दे पाएगा। यह बायपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी लॉन्च होगा। रियलमी P4 पावर 5G में 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। फोन के बारे में ज्यादा जानकारी, जिसमें इसका चिपसेट, बैटरी कैपेसिटी, डिजाइन, कलर ऑप्शन, कीमत और लॉन्च की सही तारीख शामिल है, आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीद है।

हाल ही में, एक रिपोर्ट में बताया गया कि रियलमी P-सीरीज के एक फोन, जिसका मॉडल नंबर RMX5107 है, को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) से मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कि यह फोन भारत में Realme P4 Power 5G के नाम से लॉन्च होगा। इसमें 10,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 8-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी कैमरा और एक और 2-मेगापिक्सेल का कैमरा होगा।

मौजूदा Realme P4 5G की कीमत और खासियत रियलमी P4 पावर 5G कंपनी की P-सीरीज में लेटेस्ट एडिशन होने वाला है। आपको बता दें, Realme P4 5G को भारत में अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 18,499 रुपये थी। इस फोन में 7,000mAh की बैटरी है, जिसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।