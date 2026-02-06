Realme के 10001mAh बैटरी फोन के किया जादू, बना ₹25000 से कम में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन

संक्षेप: realme P4 Power 5G ने 25,000 रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन का खिताब हासिल किया है। 10001mAh बैटरी, वाटरप्रूफ बॉडी और दमदार कैमरे वाले इस फोन ने फर्स्ट सेल में भी रिकॉर्डतोड़ सेल दर्ज की।

Feb 06, 2026 05:04 pm IST

Best-Selling Smartphone under Rs 25000: रियलमी का हाल की में लॉन्च हुआ दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन realme P4 Power 5G पहली ही सेल में 25,000 रुपए की कीमत वाले सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया है। यह उपलब्धि 2025 और 2026 के बीच लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स की ई-कॉमर्स सेल्स रिपोर्ट पर आधारित है। इस शानदार शुरुआत से साफ है कि यूजर्स को रियलमी का यह बैटरी-फोकस्ड फोन काफी पसंद आ रहा है। realme P4 Power 5G एक मिड-रेंज फोन जो फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आता है।

Realme P4 Power 5G को तीन कलर और तीन वैरिएंट में खरीदा जा सकता Realme P4 Power 5G में तीन अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शन हैं। इसका बेस मॉडल 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 25,999 रुपये है। वहीं 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 27,999 रुपये में उपलब्ध है। 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 30,999 रुपये में का है। फोन पर बैंक छूट भी है जिसका फायदा उठाकर कीमत को और कम किया जा सकता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो Realme P4 Power 5G को ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू जैसे आकर्षक रंगों में खरीदा जा सकता है।

दमदार बैटरी जिस से फोन बना गेम-चेंजर realme P4 Power 5G की सबसे बड़ी ताकत इसकी 10,001mAh Titan Battery है। यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी में से एक मानी जा रही है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह फोन लंबे समय तक बिना रुके चलता है, चाहे आप गेमिंग करें, वीडियो देखें या सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। यह TÜV Five Star सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करता है, जिससे बैटरी को लेकर सुरक्षा की चिंता भी नहीं रहती। realme P4 Power 5G में 80W फास्ट चार्जिंग दी गई है, जिससे फोन कम समय में चार्ज हो जाता है। इसके साथ ही 27W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, यानी आप इस फोन से दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं।