हो जाइए तैयार, कल आ रहे 10001mAh तक बैटरी, 200MP तक कैमरा वाले तीन धांसू फोन

हो जाइए तैयार, कल आ रहे 10001mAh तक बैटरी, 200MP तक कैमरा वाले तीन धांसू फोन

संक्षेप:

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कल यानी 29 जनवरी को भारतीय बाजार में Realme और Redmi के दो नए फोन डेब्यू करने जा रहे हैं। किस फोन में क्या खास मिलेगा, डिटेल में जानिए सबकुछ…

Jan 28, 2026 02:07 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कल यानी 29 जनवरी को भारतीय बाजार में Realme और Redmi के दो नए फोन डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फोन 10,001mAh तक की बैटरी और 200 मेगापिक्सेल तक कैमरे के साथ आते हैं। किस फोन में क्या है खास, आप भी जानिए...

Realme P4 Power 5G

रियलमी P4 पावर 5G स्मार्टफोन भारत में 29 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। यह फोन देश में फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि उसके अपकमिंग फोन में 10,001mAh की टाइटन बैटरी होगी। फोन 80W वायर्ड और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन फुल चार्ज में 185.7 घंटे तक का म्यूजिक प्लेटाइम, 932.6 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 72.3 घंटे तक का कॉलिंग टाइम देगा। कंपनी का यह भी दावा है यह दुनिया का सबसे हल्का और पतला 10,001 एमएएच बैटरी फोन है।

Realme P4 Power 5G

इसका वजन 219 ग्राम है। कंपनी फोन पर चार साल की 80% बैटरी हेल्थ गारंटी भी दे रही है। इस फोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 4D कर्व प्लस डिस्प्ले होगा, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देगा। यह तीन कलर ऑप्शन- ट्रांससिल्वर, ट्रांसऑरेंज और ट्रांसब्लू में उपलब्ध होगा। कंपनी का दावा है कि वह इस स्मार्टफोन के लिए तीन साल के ओएस अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देगी। फोन में 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होने की बात कही जा रही है। फोन में कई AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। कंपनी ने फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए इसके लगभग सभी फीचर्स का खुलासा कर दिया है।

ये भी पढ़ें:खुशी से झूम उठेंगे iPhone फैन्स, इतनी होगी आईफोन 18 की कीमत, सामने आई डिटेल

Redmi Note 15 Pro Series

रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज फोन 29 जनवरी को भारत में लॉन्च होगी। सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल - Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G शामिल हैं। दोनों ही फोन में पीछे की तरफ 200-मेगापिक्सेल का "मास्टरपिक्सेल" कैमरा होगा जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और "HDR + AI" इमेज इंजन होगा। कंपनी ने पुष्टि की है कि इस सीरीज के फोन 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। दोनों फोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन वाली डिस्प्ले होगी, और इनमें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग होगी। कंपनी का दावा है कि यह लाइनअप अपने रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर के कारण बेहतर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस देगा।

Redmi Note 15 Pro Series

अमेजन लिस्टिंग के अनुसार, प्रो प्लस मॉडल 8GB+256GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB वेरिएंट में आएगा, जबकि प्रो वेरिएंट 8GB+128GB और 8GB+256GB वेरिएंट में आएगा। प्रो प्लस मॉडल स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट, 100W हाइपर चार्ज, 22.5W रिवर्स चार्जिंग और 6500mAh बैटरी के साथ लिस्टेड है। प्रो मॉडल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट, 45W टर्बो चार्ज, 18W रिवर्स चार्जिंग के साथ 6580mAh बैटरी के साथ लिस्टेड है। दोनों ही फोन में 1.5K Ultra QHD 6.83 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा।

