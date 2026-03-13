इस दिन आ रहा लोहालाट फोन का 5G मॉडल, मिलेगी सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000mAh बैटरी

Realme अब Realme P4 Lite 5G को भारत में लॉन्च करने वाला है। एक लीक पोस्ट के अनुसार, Realme P4 Lite 5G भारत में 19 मार्च, 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000mAh की बैटरी होगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

रियलमी ने पिछले महीने स्टील जैसी लोहालाट बॉडी के साथ Realme P4 Lite 4G फोन को लॉन्च किया था। अब कंपनी इस लोहालाट फोन का 5G मॉडल ला रही है। Realme ने हाल ही में पुष्टि की है कि वह भारत में Realme P4 Lite 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। रियली इंडिया ने एक्स पर फोन का नाम तो कंफर्म कर दिया है लेकिन डिजाइन और फीचर्स अभी तक नहीं बताएं हैं। लेकिन अब एक मार्केटिंग पोस्टर सामने आया है, जिसमें फोन का डिजाइन, लॉन्च डेट और फोन में मिलने वाली बैटरी कैपेसिटी के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

पोस्टर से कंफर्म हुई लॉन्च डेट और बैटरी लीक हुए एक मार्केटिंग पोस्टर से पता चला है कि अपकमिंग Realme P4 Lite 5G स्मार्टफोन भारत में 19 मार्च, 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। लॉन्च के बाद इसे कंपनी की ऑफिशियल साइट के अलावा Flipkart से खरीदा जा सकेगा। लॉन्च डेट के अलावा, पोस्टर से यह भी पता चलता है कि अपकमिंग फोन में सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000mAh की बैटरी होगी। इसकी बैटरी लाइफ 6 साल तक चलेगी। पोस्टर से यह भी पता चलता है कि फोन 4 साल तक लैग फ्री परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा, यह फोन MIL-STD-810H सर्टिफाइड के साथ आएगा, जिससे यह हिंट मिलता है कि यह एक मजबूत रग्ड फोन हो सकता है।

पोस्टर के फोन के बैक पैनल की झलक भी देखने को मिलती है। इसे ब्लू कलर में टीज किया गया है और इसका पिछला हिस्सा आयताकार हिस्सों में बंटा हुआ लगता है, जिससे इसे टाइल जैसा लुक मिलता है। कैमरा सेटअप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखा जा सकता है। फोन में तीन कैमरा रिंग देखे जा सकते हैं, जिन्हें वर्टिकल पॉजीशन में रखा गया है। हर लेंस के चारों ओर एक उभरी हुई मेटल रिंग है। सबसे ऊपर वाले कैमरे के राइट साइड एक सिंगल एलईडी फ्लैश लगा है।

इतनी है 4G कनेक्टिविटी वाले Realme P4 Lite की कीमत यह फोन रियलमी P4 लाइट का 5G वेरिएंट होने वाला है, जिसे पिछले महीने 24 फरवरी को भारत में लॉन्च किया गया था। 4G मॉडल के बेस 4GB+64GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये रखी गई थी। यह फोन अभी देश में फ्लिपकार्ट के जरिए बीच गोल्ड, ओब्सीडियन ब्लैक और सी ब्लू जैसे कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

चलिए एक नजर डालते हैं Realme P4 Lite 4G की खासियत पर:

बड़ा डिस्प्ले और मजबूत बॉडी रियलमी P4 लाइट एक डुअल सिम फोन है जो Android 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई पर चलता है। फोन में 6.74-इंच एचडी प्लस (720x1,600 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक है, पीक ब्राइटनेस 563 निट्स तक है, टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज तक है, कलर 16.7 मिलियन है और कलर गैमट 83.5 प्रतिशत है। फोन की बॉडी भी मजबूत है और इसका स्ट्रक्चर एल्युमिनियम से बना है। इस फोन को मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट रेटिंग दी गई है। दावा है कि यह फोन 1.8 मीटर ऊंचाई से अचानक गिरने पर टूटेगा नहीं और झटका झेल लेगा। डिस्प्ले गीले हाथों से भी चलाने पर भी सटीक रिस्पॉन्स करेगा।

12GB तक रैम, तेज प्रोसेसर रियलमी के नए P4 लाइट में ऑक्टा कोर यूनिसॉक T7250 चिपसेट है, जो 12 एनएम प्रोसेस पर बना है, और 1.8 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड दे सकता है। चिपसेट को माली G57 MP1 जीपीयू के साथ पेयर किया गया है। फोन में 4GB रैम और 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज भी है। रियलमी का कहना है कि फोन डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग के साथ आता है। फोन में 12GB तक डायनामिक रैम का सपोर्ट मिलता है। इसमें मिनी कैप्सूल, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और प्राइवेसी सेफ जैसे फीचर्स भी हैं।

दमदार कैमरा सेटअप कैमरे की बात करें तो, रियलमी P4 लाइट के पीछे एक 13-मेगापिक्सेल (f/2.2) का कैमरा है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 76.5-डिग्री और फोकल लेंथ 27 एमएम है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 5-मेगापिक्सेल का कैमरा भी है। कंपनी का दावा है कि उसका फोन 1080p/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। कैमरे में नाइट मोड भी है, जो कम रोशनी में भी बेहतरीन फोटो लेगा। फोन में एआई इरेजर, एआई कॉल नॉइज रिडक्शन 2.0, एआई बेस्ट और एआई क्लियर फेस, एआई इमेज मैटिंग और सर्कल टू सर्च जैसे AI फीचर्स का सपोर्ट भी है।

बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ फोन में बड़ी बैटरी मिलती है। नए रियलमी P4 लाइट स्मार्टफोन में 6300mAh की बैटरी है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट मिलता है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि इसे एक बार फुल चार्ज कर 20.7 घंटे तक यूट्यूब चला सकते हैं, 19 घंटे तक इंस्टाग्राम चला सकते हैं, 46.5 घंटे तक कॉलिंग कर सकते हैं या लगातार 13.6 घंटे तक कैंडीक्रैश गेम खेल सकते हैं। चार्जर बॉक्स में ही मिलता है। फोन में 6W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे अन्य डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। दावा है कि 5 मिनट चार्ज करके 2.3 घंटे कॉलिंग की जा सकती है या 5.4 घंटे स्पॉटिफाई पर गाने सुने जा सकते हैं।