Realme का जलवा! ₹12,999 में लॉन्च किया 7000mAh बैटरी, मिलिट्री-ग्रेड बॉडी वाला लोहा फोन; बारिश और पानी में भी चलेगा

Mar 19, 2026 01:36 pm IST

आ गया 7000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 14GB की तगड़ी रैम के साथ लॉन्च हुआ Realme का नया बजट 5G स्मार्टफोन। चलिए बताते हैं आपको कीमत और फर्स्ट सेल की तारीख:

स्मार्टफोन मार्केट में एक बार फिर Realme ने हलचल मचा दी है। कंपनी ने अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Lite 5G लॉन्च कर दिया है। यह 5G फोन बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी और स्मूद डिस्प्ले है, जो आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है। Realme ने इस फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी और 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी है। इसके अलावा, फोन में 5G सपोर्ट और नया प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में IP54 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से बचाती है। फोन में ArmorShell प्रोटेक्शन दिया गया है, जो फोन को और ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाता है। आइए आपको बताते हैं कीमत और डिटेल में फीचर्स:

भारत में Realme P4 Lite 5G की कीमत और उपलब्धता भारत में Realme P4 Lite 5G को तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। फोन की शुरुआती कीमत 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये है। यह 4GB रैम + 128GB रैम और 6GB रैम + 128GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में भी उपलब्ध है, जिनकी कीमत क्रमशः 13,999 रुपये और 15,999 रुपये है।

यह हैंडसेट मोजेक ब्लू और मोजेक ग्रीन रंगों में उपलब्ध है। इसे Flipkart, Realme इंडिया की वेबसाइट और देश भर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत, ग्राहकों को 1,000 रुपये की छूट मिल रही है। इसके अलावा, 500 रुपये का बैंक ऑफर भी है। मौजूदा Realme यूजर्स को 500 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।

Realme P4 Lite 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Realme P4 Lite 5G एक ड्यूल-सिम स्मार्टफोन है, जो Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है। कंपनी का कहना है कि इस फोन को 2 साल तक OS अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जिससे यह लंबे समय तक अपडेटेड रहेगा। Realme P4 Lite 5G में IP64 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी की हल्की छींटों से सुरक्षित रहता है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में फोन जल्दी खराब नहीं होगा। फोन में MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है, जिससे यह गिरने या झटकों को बेहतर तरीके से सह सकता है। इसके साथ ArmorShell प्रोटेक्शन दिया गया है, जो फोन को और ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाता है।

इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसके साथ 180Hz टच सैंपलिंग रेट और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे स्क्रीन काफी स्मूद और ब्राइट नजर आती है। बैटरी के मामले में यह फोन काफी दमदार है, क्योंकि इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा माना जाता है। फोन में 6GB तक LPDDR4X RAM और 128GB तक UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। हीट मैनेजमेंट के लिए इसमें Airflow Vapour Chamber दिया गया है, जिसमें 5,300 स्क्वायर mm का बड़ा कूलिंग एरिया मिलता है, जिससे फोन ज्यादा गर्म नहीं होता।