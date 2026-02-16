Hindustan Hindi News
थिन बॉडी, 6300mAh की दमदार बैटरी के साथ आ रहा Realme का नया बजट फोन, सस्ते में महंगे जैसे फीचर्स

Feb 16, 2026 01:25 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रियलमी का नया दमदार बैटरी वाला फोन Realme P4 Lite 4G भारत में 20 फरवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है। इस फोन में 6300mAh की बड़ी बैटरी, स्लिम डिजाइन और AI बेस्ड फीचर्स मिलेंगे।

Realme जल्द ने अपने बजट यूजर्स के लिए एक धांसू स्मार्टफोन Realme P4 Lite 4G को लॉन्च करने वाला है। अब कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट भी कन्फर्म कर दी है। यह फोन 20 फरवरी 2026 को पेश होगा। Realme P4 Lite 4G कंपनी की P-Series लाइनअप का हिस्सा है, जो लंबी बैटरी लाइफ ऑफर करती है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6300mAh बैटरी है, जिसे Realme ने अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी बताया है जिससे फोन एक बार चार्ज में आराम से लंबा बैकअप दे सकता है। इस फोन में UNISOC T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, IP54 डस्ट वॉटर सपोर्ट और कुछ स्मार्ट AI फीचर्स मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:हमेशा के लिए ₹4000 सस्ता हुआ OnePlus का 6000mAh बैटरी, 32MP सेल्फी कैमरा फोन

Realme P4 Lite 4G के फीचर्स (संभावित)

फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6300mAh बैटरी है, जिसे Realme ने अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी बताया है। यह बैटरी रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त बैकअप देती है जैसे सोशल मीडिया, वीडियो, कॉल और ब्राउज़िंग। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद Realme ने फोन को 7.94mm की पतली प्रोफाइल में रखा है, जिससे यह देखने में स्टाइलिश और पकड़ने में आरामदायक लगता है। फोन में IP54 रेटिंग भी है, जो धूल और हल्की पानी की छींटों से डिवाइस को बचाती है।

ये भी पढ़ें:POCO यूजर्स खुश हो जाएं! पुराने फोन बनेंगे बिल्कुल नए, स्पीड होगी डबल, AI फीचर

Realme P4 Lite 4G UNISOC T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आएगा। यह चिपसेट फोन को एक स्टेबल और सिंपल एक्सपीरियंस देता है। Realme P4 Lite 4G में कुछ AI-बेस्ड फीचर्स भी दिए गए हैं ताकि यूजर एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा स्मार्ट हो: Circle to Search, AI Photo Enhancements: फोटो की क्वालिटी को बेहतर बनाने वाले टूल, Noise Reduction Call 2.0। यह AI टूल्स रोजमर्रा के फोन इस्तेमाल को थोड़ा आसान और स्मार्ट बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:Aadhaar में गलत नाम से अटक सकते पेंशन, सब्सिडी जैसे कई काम; घर बैठे करें ठीक
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Realme Realme Phone

