Realme के इस फोन ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, बना ₹15,000 से कम का बेस्ट स्मार्टफोन, फीचर्स में हिट

Realme P4 5G की Early Bird Sale पिछली जनरेशन से 250% तक ज्यादा बढ़ी। यह फोन हाई-स्पीड AMOLED डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी और AI-ग्राफिक्स फीचर्स से लैस है। बना 15,000 रुपये से कम का बेस्ट स्मार्टफोन:

Realme ने हाल ही में भारत में अपना नया Realme P4 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, और इसकी Early Bird Sale जो लॉन्च ही के दिन शाम 6 से 10 बजे तक चली ने कमाल कर दिया। कंपनी ने बताया है कि इस सेल में मांग पिछले मॉडल की तुलना में 250% ज़्यादा रही। यानी चार गुना से भी ज्यादा ज्यादा पॉपुलर हो गया यह फोन, जो सच में किसी बड़ी सफलता से कम नहीं। कंपनी ने इस फोन को 15,000 रुपये से कम कीमत का बेस्ट स्मार्टफोन बताया है।

यह बढ़ती लोकप्रियता इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि Realme P4 5G में कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि 7,000mAh बैटरी, 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Hyper Vision AI ग्राफिक्स चिप, और MediaTek Dimensity 7400 SoC। यही वजह है कि लाखों भारतीय यूज़र्स इसे फीचर, कीमत और ग्राफिक्स पावर के लिए पसंद कर रहे हैं।

Realme P4 Early Bird सेल की धूम कंपनी ने बताया है कि Realme P4 की Early Bird सेल में पिछले मॉडल (Realme P3 सीरीज) की तुलना में 250% ज़्यादा डिमांड रही है। यह आंकड़ा स्पष्ट संकेत है कि P4 सीरीज भारत में हिट रहेगी।

कहां से खरीदें और कीमतें रियलमी पी4 तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा: 6GB+128GB स्टोरेज की कीमत 14,999 रुपये, 8GB+128GB स्टोरेज फोन 15,999 रुपये और 8GB+256GB स्टोरेज 17,999 रुपये में सेल किया जाएगा। पहली सेल 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। दोनों स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, realme.com और देशभर के मुख्य स्टोर्स पर बेचे जाएंगे।

रियलमी पी4 प्रो तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा: 8GB+128GB स्टोरेज फोन 19,999 रुपये, 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 21,999 रुपये और 12GB+256GB स्टोरेज की कीमत 23,999 रुपये है। Early Bird सेल 20 अगस्त को शाम 6 से 10 बजे तक हुई थी, अब रियलमी पी4 की फर्स्ट सेल 25 अगस्त से शुरू होगी और रियलमी पी4 प्रो की सेल 27 अगस्त से सेल स्टार्ट होगी।

स्मार्टफोन की ताकत डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप: Realme P4 5G ₹20,000 से कम वाले मार्केट में पहला फोन है जिसमें खास “Hyper Vision AI ग्राफिक्स चिप” शामिल है यह गेमिंग और विडियो क्वालिटी को बेहतर बनाता है।

परफॉरमेंस: फोन में पेश किया गया है MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G SoC और 6.77-इंच का 144Hz HyperGlow AMOLED डिस्प्ले, जो गेमिंग और मल्टी-टास्किंग दोनों में तेज अनुभव देता है।

बड़ी बैटरी और तेज़ चार्जिंग: इसमें 7,000mAh बैटरी है जो लंबे बैकअप के लिए शानदार है BGMI जैसे गेम 144fps पर 11 घंटे तक चलेगा। साथ ही 80W Ultra Charge फास्ट चार्जिंग भी उपलब्ध है।

AI कैमरा और फीचर्स: 50MP AI रियर कैमरा, 8MP अल्ट्रावाइड और 16MP फ्रंट कैमरा के साथ AI Edit Genie, AI Travel Snap जैसे AI संपादन टूल्स उपयोगकर्ताओं को असरदार कैमरा अनुभव देते हैं।