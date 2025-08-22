Realme के इस फोन ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, बना ₹15,000 से कम का बेस्ट स्मार्टफोन, फीचर्स में हिट realme P4 creates record breaking demand Emerges as Best smartphones under 15000 rupees check details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme P4 creates record breaking demand Emerges as Best smartphones under 15000 rupees check details

Realme के इस फोन ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, बना ₹15,000 से कम का बेस्ट स्मार्टफोन, फीचर्स में हिट

Realme P4 5G की Early Bird Sale पिछली जनरेशन से 250% तक ज्यादा बढ़ी। यह फोन हाई-स्पीड AMOLED डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी और AI-ग्राफिक्स फीचर्स से लैस है। बना 15,000 रुपये से कम का बेस्ट स्मार्टफोन:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:07 PM
share Share
Follow Us on
Realme के इस फोन ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, बना ₹15,000 से कम का बेस्ट स्मार्टफोन, फीचर्स में हिट

Realme ने हाल ही में भारत में अपना नया Realme P4 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, और इसकी Early Bird Sale जो लॉन्च ही के दिन शाम 6 से 10 बजे तक चली ने कमाल कर दिया। कंपनी ने बताया है कि इस सेल में मांग पिछले मॉडल की तुलना में 250% ज़्यादा रही। यानी चार गुना से भी ज्यादा ज्यादा पॉपुलर हो गया यह फोन, जो सच में किसी बड़ी सफलता से कम नहीं। कंपनी ने इस फोन को 15,000 रुपये से कम कीमत का बेस्ट स्मार्टफोन बताया है।

यह बढ़ती लोकप्रियता इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि Realme P4 5G में कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि 7,000mAh बैटरी, 144Hz AMOLED डिस्प्ले, Hyper Vision AI ग्राफिक्स चिप, और MediaTek Dimensity 7400 SoC। यही वजह है कि लाखों भारतीय यूज़र्स इसे फीचर, कीमत और ग्राफिक्स पावर के लिए पसंद कर रहे हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹18999

और जाने

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size

₹17499

और जाने

Realme P4 Early Bird सेल की धूम

कंपनी ने बताया है कि Realme P4 की Early Bird सेल में पिछले मॉडल (Realme P3 सीरीज) की तुलना में 250% ज़्यादा डिमांड रही है। यह आंकड़ा स्पष्ट संकेत है कि P4 सीरीज भारत में हिट रहेगी।

ये भी पढ़ें:Jio के नए सीक्रेट प्लान्स: ₹9 में रोज 1.5GB डेटा, Free कॉल्स-SMS और JioHotstar

कहां से खरीदें और कीमतें

रियलमी पी4 तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगा: 6GB+128GB स्टोरेज की कीमत 14,999 रुपये, 8GB+128GB स्टोरेज फोन 15,999 रुपये और 8GB+256GB स्टोरेज 17,999 रुपये में सेल किया जाएगा। पहली सेल 25 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। दोनों स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, realme.com और देशभर के मुख्य स्टोर्स पर बेचे जाएंगे।

रियलमी पी4 प्रो तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा: 8GB+128GB स्टोरेज फोन 19,999 रुपये, 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल का प्राइस 21,999 रुपये और 12GB+256GB स्टोरेज की कीमत 23,999 रुपये है। Early Bird सेल 20 अगस्त को शाम 6 से 10 बजे तक हुई थी, अब रियलमी पी4 की फर्स्ट सेल 25 अगस्त से शुरू होगी और रियलमी पी4 प्रो की सेल 27 अगस्त से सेल स्टार्ट होगी।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹9510 सस्ता हुआ 12GB RAM, 50MP सेल्फी कैमरे वाला Moto का बेस्ट सेलिंग फोन

स्मार्टफोन की ताकत

डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप: Realme P4 5G ₹20,000 से कम वाले मार्केट में पहला फोन है जिसमें खास “Hyper Vision AI ग्राफिक्स चिप” शामिल है यह गेमिंग और विडियो क्वालिटी को बेहतर बनाता है।

परफॉरमेंस: फोन में पेश किया गया है MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G SoC और 6.77-इंच का 144Hz HyperGlow AMOLED डिस्प्ले, जो गेमिंग और मल्टी-टास्किंग दोनों में तेज अनुभव देता है।

बड़ी बैटरी और तेज़ चार्जिंग: इसमें 7,000mAh बैटरी है जो लंबे बैकअप के लिए शानदार है BGMI जैसे गेम 144fps पर 11 घंटे तक चलेगा। साथ ही 80W Ultra Charge फास्ट चार्जिंग भी उपलब्ध है।

AI कैमरा और फीचर्स: 50MP AI रियर कैमरा, 8MP अल्ट्रावाइड और 16MP फ्रंट कैमरा के साथ AI Edit Genie, AI Travel Snap जैसे AI संपादन टूल्स उपयोगकर्ताओं को असरदार कैमरा अनुभव देते हैं।

सॉफ्टवेयर अपडेट: Realme ने P4 सीरीज के लिए 3 major Android OS अपडेट्स और 4 साल की सुरक्षा अपडेट्स की गारंटी दी है।

ये भी पढ़ें:अब सिर्फ ₹25 में घर बैठे बनवाएं ATM जैसा नया Voter ID, टूटने-फटने की टेंशन खत्म
Realme Realme Phone
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.