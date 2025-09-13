10 हजार से कम में आया 6000mAh बैटरी और 18GB तक रैम वाला 5G स्मार्टफोन, पहली सेल इस दिन

Realme P3 Lite 5G launched in india: रियलमी ने भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्टफोन रियलमी P3 लाइट को लॉन्च कर दिया है। फोन की शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से भी कम है। कंपनी का दावा है कि यह 45W फास्ट चार्जिंग और 6000 एमएएच बैटरी वाला सेगमेंट का सबसे पतला फोन है।

Realme P3 Lite 5G launched in india: रियलमी ने भारतीय बाजार में अपने नए स्मार्टफोन रियलमी P3 लाइट को लॉन्च कर दिया है। फोन की शुरुआती कीमत 10,000 रुपये से भी कम है। कंपनी ने फोन की फर्स्ट सेल डेट की घोषणा भी कर दी है। कंपनी का दावा है कि यह 45W फास्ट चार्जिंग और 6000 एमएएच बैटरी वाला सेगमेंट का सबसे पतला फोन है। फोन की मोटाई केवल 7.94 एमएम है। फोन मजबूत भी है और इसमें मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट बॉडी मिलती है। फोन में 32 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा मिलता है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की कीमत और खासियत पर

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत रैम के हिसाब से फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और दोनों में ही 128GB स्टोरेज मिलता है। फ्लिपकार्ट पर फोन का 4GB+128GB मॉडल 10,499 रुपये और 6GB+128GB मॉडल 11,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसे 9,499 रुपये की प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकेगा।

फोन की पहली सेल 22 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ग्राहक इसे फ्लिपकार्ट के अलावा कंपनी की ऑफिशियल साइट से लिली व्हाइट, पर्पल ब्लॉसम और मिडनाइट लिली जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा।

Realme P3 Lite 5G की खासियत नए रियलमी फोन में 6.67 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, जो 1604x720 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले पैनल रेनवाटर स्मार्ट टच को भी सपोर्ट करता है ताकि गीले हाथों से भी फोन का सही इस्तेमाल किया जा सके। फोन का वजन 197 ग्राम है और इसकी मोटाई 7.94 मिमी है। फोन आर्मरशेल टफ बिल्ड और मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस बॉडी के साथ आता है, जो फोन को 2 मीटर तक की ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रखथा है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 रेटिंग के साथ आता है।

18GB तक रैम और तेजतर्रार प्रोसेसर फोन 6nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पैक करता है, जो 6GB तक रैम (+12GB वर्चुअल रैम) और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई 6.0 पर चलता है। फोन में ढेर सारे एआई फीचर्स मिलते हैं, जिसमें तस्वीरों में धुंधले चेहरों को ठीक करने के लिए एआई क्लियर फेस, गूगल जेमिनी, एआई स्मार्ट सिग्नल एडजस्टमेंट और बहुत कुछ शामिल हैं।