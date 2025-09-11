इतनी हो सकती है Realme P3 Lite 5G की कीमत, लॉन्च से पहले सारी डिटेल लीक realme p3 lite 5g india price revealed via flipkart listing ahead of 13 september launch, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme p3 lite 5g india price revealed via flipkart listing ahead of 13 september launch

इतनी हो सकती है Realme P3 Lite 5G की कीमत, लॉन्च से पहले सारी डिटेल लीक

Realme P3 Lite 5G भारत में 13 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से कुछ दिन पहले ही, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए Realme P3 Lite 5G की कीमत का खुलासा हो गया है। आप भी देखें अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 03:13 PM
share Share
Follow Us on

Realme P3 Lite 5G भारत में 13 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से कुछ दिन पहले ही, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए Realme P3 Lite 5G की कीमत का खुलासा हो गया है। लिस्टिंग से फोन के लगभग सारे स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आ गए हैं। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट पैक करेगा और इसमें 6000mAh की बैटरी होगी, जो 833 घंटे का स्टैंडबाय टाइम प्रदान करेगी। Realme P3 Lite 5G 6.67-इंच डिस्प्ले के साथ तीन अलग-अलग कलर्स में उपलब्ध होगा। नए स्मार्टफोन में 32-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

इतनी हो सकती है Realme P3 Lite 5G की कीमत, लॉन्च से पहले सारी डिटेल लीक

इतनी हो सकती है Realme P3 Lite 5G की कीमत

13 सितंबर को निर्धारित लॉन्च से पहले, फ्लिपकार्ट ने Realme P3 Lite 5G को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया है। लिस्टिंग के फोन की कीमत और वेरिएंट की डिटेल सामने आ गई है। फ्लिपकार्ट पर फोन का 4GB+128GB वेरिएंट 12,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट 13,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। हालांकि यह आधिकारिक कीमतें नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिंट जरूर मिलता है कि अपकमिंग फोन की कीमत कितनी हो सकती है। ध्यान रहें कि लॉन्च के बाद फोन की कीमत अलग भी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:₹15000 से कम में आया मजबूत डिस्प्ले और स्लिम बॉडी वाला 5G Samsung फोन, यह है खास

फ्लिपकार्ट पेज के अनुसार, ग्राहकों को Realme P3 Lite 5G खरीदते समय फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5 प्रतिशत तक कैशबैक मिलेगा। इसे 'कमिंग सून' टैग के साथ दिखाया गया है, और उम्मीद है कि कंपनी 13 सितंबर को फोन लॉन्च करते समय इसकी सेल डेट का खुलासा करेगी।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Realme P3 Lite 5G के स्पेसिफिकेशन्स

लिस्टिंग से फोन की लगभग सारी डिटेल सामने आ गई है। अपकमिंग Realme P3 Lite 5G को लिली व्हाइट, पर्पल ब्लॉसम और मिडनाइट लिली जैसे कलर्स में लॉन्च किया जाएगा। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 625 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.67-इंच एचडी प्लस (720×1604 पिक्सेल) डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन में सर्कल टू सर्च और जेमिनी के साथ ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। फोन में स्टैंडर्ड 128GB स्टोरेज के साथ 4GB/6GB रैम ऑप्शन मिलेगा। फोन में 12GB डायनामिक रैम का सपोर्ट भी मिलेगा।

फोन में कैमरा और बैटरी भी दमदार

फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस होगा और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड रियलमी यूआई 6.0 पर चलेगा। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 32-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा होगा। फोन IP64 रेटेड बिल्ड के साथ आएगा। फोन में 6000mAh की बैटरी होगी जो 45W फास्ट चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करेगी। 197 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 7.94 एमएम होगी। कंपनी का दावा है कि फोन में 833 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 54 घंटे तक का कॉलिंग टाइम मिलेगा।

Gadgets Hindi News Realme Flipkart
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.