6000mAh बैटरी और 18GB तक की रैम वाला नया फोन, कीमत ₹10 हजार से कम, 13 सितंबर को लॉन्च realme p3 lite 5g featuring 6000mah battery and up to 18gb ram launching on 13th september, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme p3 lite 5g featuring 6000mah battery and up to 18gb ram launching on 13th september

6000mAh बैटरी और 18GB तक की रैम वाला नया फोन, कीमत ₹10 हजार से कम, 13 सितंबर को लॉन्च

रियलमी ने अपनी P सीरीज के नए स्मार्टफोन- Realme P3 Lite 5G की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। रियलमी का यह फोन भारत में 13 सितंबर को लॉन्च होगा। कंपनी इस फोन में 6000mAh की बैटरी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करने वाली है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 03:08 PM
share Share
Follow Us on

रियलमी ने अपनी P सीरीज के नए स्मार्टफोन- Realme P3 Lite 5G की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। रियलमी का यह फोन भारत में 13 सितंबर को लॉन्च होगा। फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम रहने वाली है। कंपनी इस फोन में 6000mAh की बैटरी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करने वाली है। फोन 6जीबी तक की रैम के साथ आएगा। इसमें 12जीबी वर्चुअल रैम भी मिलेगी, जिससे इस फोन की टोटल रैम बढ़ तक 18जीबी तक की हो जाएगी। आइए डीटेल में जानते हैं रियलमी के इस फोन के फीचर्स के बारे में।

6000mAh बैटरी और 18GB तक की रैम वाला नया फोन, कीमत ₹10 हजार से कम, 13 सितंबर को लॉन्च

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। यह IPS LCD डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में आपको 6जीबी LPDDR4x रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। फोन में प्रोसेसर के तौर पर कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट देने वाली है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर करने वाली है।

सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी लगी है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फोन की खास बात है कि यह MIL-STD 810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन और IP64 रेटिंग के साथ आएगा।

ये भी पढ़ें:जियो के इन प्लान्स ने कराई मौज, 5GB से 200GB तक एक्सट्रा डेटा फ्री

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करेगा। फोन में कंपनी कनेक्टिविटी के लिए 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C पोर्ट जैसे ऑप्शन मिलेंगे। रियलमी P सीरीज का यह लेटेस्ट 5G फोन तीन कलर ऑप्शन- पर्पल ब्लॉसम, मिडनाइट लिली और लिली वाइट में आएगा।

Loading Suggestions...
Realme Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.