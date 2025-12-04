लॉन्च से पहले अमेजन पर आए रियलमी के दो नए फोन, बड़ी बैटरी के साथ मिलेगी फास्ट चार्जिंग

संक्षेप: Realme ने आज ही भारत में नए Realme P4x 5G स्मार्टफोन के साथ नई Realme Watch 5 स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है और अब लगता है कि कंपनी दो और नए फोन को लाने की तैयारी में जुट गई है। कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन्स की माइक्रोसाइट को Amazon पर टीज कर दिया है।

Thu, 4 Dec 2025 05:11 PM

Realme भारतीय बाजार में तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। आज ही कंपनी ने देश में नए Realme P4x 5G स्मार्टफोन के साथ नई Realme Watch 5 स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है और अब लगता है कि कंपनी दो और नए फोन को लाने की तैयारी में जुट गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन्स की माइक्रोसाइट को Amazon पर टीज कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

भारत में लॉन्च होने वाले हैं रियलमी के दो नए फोन

दरअसल, रियलमी ने Amazon India पर एक कॉमिक-स्टाइल टीजर जारी किया है, जिसमें दो नए स्मार्टफोन्स को टीज किया गया है। ब्रांड ‘Something Big is About to Arrive’ टैगलाइन का इस्तेमाल करके बताया है कि उनका लॉन्च जल्द ही होने वाला है। ‘The City Just Got Supercharged’ और ‘Power Maxed’ जैसी दूसरी टैगलाइन बताती हैं कि ये आने वाले डिवाइस बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग फीचर से लैस होंगे। ध्यान दें, ये अमेजन स्पेशल्स प्रोडक्ट भी होंगे।

दोनों स्मार्टफोन की झलक से पता चलता है कि दोनों में अलग-अलग कैमरा मॉड्यूल होंगे। एक में रेक्टेंगुलर शेप का वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल है जिसमें तीन कैमरा सेंसर और दो और कटआउट (जिनमें से एक शायद एलईडी फ्लैशलाइट है) हैं, वहीं दूसरे में स्क्वरकल शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें तीन कैमरा सेंसर एक ट्रायंगल डिजाइन में लगे हैं, साथ ही ऊपर दाएं कोने में एक एलईडी फ्लैशलाइट है। शायद, दोनों में राउंड कॉर्नर वाला फ्लैट फॉर्म फैक्टर दिया जाएगा।

और बात करें तो, ब्रांड ने चैप्टर-वाइज स्पेक रिवील शेड्यूल किए हैं, और अगला रिवील तीन दिन बाद यानी 7 दिसंबर 2025 को होगा। साथ ही, दोनों स्मार्टफोन के लिए Realme Care+ सर्विस का भी वादा किया गया है, जिसमें 10 दिन में रिप्लेसमेंट, 1 ​​साल की रिपेयर वारंटी, 95% पहली बार में रिजॉल्यूशन, अच्छा एक्सपीरियंस और 500+ शहरों में 550+ सर्विस सेंटर का भरोसा दिया गया है।