Realme यूजर्स को झटका! कल से ₹4000 तक महंगे होने वाले हैं ये 9 धांसू फोन, जानें नई कीमत

संक्षेप: रियलमी ने भारत में अपने स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा दी है। 11 फरवरी 2026 से realme 15 5G, realme 16 Pro 5G और realme 16 Pro+ 5G के दाम 4,000 रुपए तक बढ़ दी हैं। जानें नई कीमतें:

Feb 10, 2026 07:58 pm IST

अगर आप रियलमी का नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रियलमी ने भारत में अपने कई पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने साफ किया है कि मेमोरी, चिपसेट और पूरे स्मार्टफोन सिस्टम की लागत बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। नई कीमतें 11 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं।

इस प्राइस हाइक का असर रियलमी की नई और पॉपुलर सीरीज पर पड़ा है, जिसमें realme 15 5G, realme 16 Pro 5G और realme 16 Pro+ 5G जैसे मॉडल शामिल हैं। कुछ मॉडलों की कीमत 3,000 रुपए तक बढ़ी है, तो वहीं कुछ पर सीधे 4,000 रुपए का इजाफा किया गया है। रियलमी ने अपने पार्टनर्स को भेजे एक आधिकारिक नोट में बताया कि बढ़ती लागत के चलते कीमतों में बदलाव जरूरी हो गया था।

किन Realme स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ी? 1. Realme 15 5G के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 3,000 रुपए बढ़ गई है। इस फोन की कीमत अब तक 25,999 रुपए थी, जो अब 28,999 रुपए हो गई है।

2. Realme 15 5G के 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत भी 3,000 रुपए बढ़ाई गई है। पहले इसकी कीमत 27,999 रुपए थी, जो अब 30,999 रुपए हो गई है।

3. Realme 15 5G के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत में भी 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह फोन पहले 29,999 रुपए में मिल रहा था, जो अब 32,999 रुपए का हो गया है।

4. Realme 16 Pro 5G के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 3,000 रुपए बढ़ी है। अब तक इस फोन की कीमत 31,999 रुपए थी, जो अब बढ़कर 34,999 रुपए हो गई है।

5. Realme 16 Pro 5G के 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत में भी 3,000 रुपए का इजाफा किया गया है। पहले यह फोन 33,999 रुपए में उपलब्ध था, जो अब 36,999 रुपए में मिलेगा।

6. Realme 16 Pro 5G के 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत भी 3,000 रुपए बढ़ाई गई है। इसकी पुरानी कीमत 36,999 रुपए थी, जो अब 39,999 रुपए हो गई है।

7. Realme 16 Pro+ 5G के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 4,000 रुपए बढ़ गई है। यह फोन पहले 39,999 रुपए में मिलता था, जो अब 43,999 रुपए का हो गया है।

8. Realme 16 Pro+ 5G के 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत में भी 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले इसकी कीमत 41,999 रुपए थी, जो अब 45,999 रुपए हो गई है।