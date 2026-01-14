लॉन्च से पहले ही फ्लिपकार्ट पर आया रियलमी का नया फोन, मिल सकती है 10000mAh बैटरी, 12GB रैम

संक्षेप: Realme भारतीय बाजार में तेजी अपने लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि Realme भारतीय मार्केट में अपना अगला P-सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस फोन की माइक्रोसाइट अब Flipkart पर लाइव हो गई है।

Jan 14, 2026 12:49 pm IST

Realme भारतीय बाजार में तेजी अपने लाइनअप का विस्तार कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि Realme भारतीय मार्केट में अपना अगला P-सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस फोन की माइक्रोसाइट अब Flipkart पर लाइव हो गई है।

रियलमी P-सीरीज को Flipkart के जरिए टीज किया गया

फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड माइक्रोसाइट के अनुसार, ब्रांड ने अपनी P-सीरीज की यात्रा को हाइलाइट करते हुए कहा है कि "P1 से P4 तक की यात्रा अविश्वसनीय रही है, जिसमें एक रोडमैप दिखाया गया है जिसमें अप्रैल 2024 में लॉन्च हुआ Realme P1, सितंबर 2024 में Realme P2, मार्च 2025 में Realme P3, और अगस्त 2025 में Realme P4 शामिल हैं।" इसमें आगे कहा गया है कि यूजर्स तैयार रहें, क्योंकि 2026 में उनके लिए एक जबरेदस्त सरप्राइज आने वाला है। टीजर में आने वाले डिवाइस को "इतिहास रचने के लिए बनाया गया एक स्मार्टफोन" बताया गया है।

"A smAAAH-rtphone" यह फ्रेज एक बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन की ओर इशारा कर सकता है। इसके अलावा, एक टिप्स्टर ने हाल ही में बताया कि Realme का एक स्मार्टफोन जिसका मॉडल नंबर RMX5107 है, उसे BIS सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया है। इससे पहले, दिसंबर में, यही मॉडल नंबर एक लीक में सामने आया था जिसमें बताया गया था कि इस फोन में 10,001mAh की बैटरी, रियलमी यूआई 7, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज हो सकता है।