8000mAh से भी बड़ी बैटरी वाला फोन ला रहा रियलमी, प्रोसेसर भी तेजतर्रार, सामने आई डिटेल

Realme का धांसू स्मार्टफोन बाजार में तहलका मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Realme Neo 8 की। लॉन्च से पहले फोन की कई लीक डिटेल्स सामने आ गई हैं। कहा जा रहा है कि रियलमी चीनी बाजार के लिए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500e (डाइमेंसिटी 9400+ का एक वेरिएंट) या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिप के साथ अगले नियो सीरीज फोन की टेस्टिंग कर रहा है, जो 8 एलीट सीरीज से अलग है, लेकिन पहले की अफवाहों के आधार पर स्नैपड्रैगन 8s सीरीज से बेहतर बताया जा रहा है।

फोन में पहले से दमदार डिस्प्ले भी फोनएरेना की रिपोर्ट के अनुसार, दिलचस्प बात यह है कि फोन अपने पिछले मॉडल में मिलने वाली 1.5K 120 हर्ट्ज 8T LTPO पैनल के बजाए "ज्यादा आई-फ्रेंडली" 1.5K LTPS स्क्रीन के साथ आ सकता है, जो लंबे समय तक फोन देखने पर भी आंखों को सुरक्षित रखेगा, जो संभवतः बेहतर PWM डिमिंग के माध्यम से यूजर को कंफर्टेबव व्यूईंग एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। लीकर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, फोन में एक बेहतरीन अपग्रेड के तौर पर, तेज और ज्यादा विश्वसनीय अनलॉकिंग के लिए एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा।

8000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी शायद सबसे चौंकाने वाली अफवाह यह है कि इसमें 8000mAh से ज्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी, जो कि नियो 7 में 7000mAh से काफी बड़ी है, जिससे नियो 8 को एक ज्यादा बेहतरीन पावरहाउस के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।