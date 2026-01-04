Hindustan Hindi News
Realme Neo 8 के लिए हो जाओ तैयार, खुद कंपनी ने बताया लॉन्च टाइम, यह होगा खास

Realme Neo 8 के लिए हो जाओ तैयार, खुद कंपनी ने बताया लॉन्च टाइम, यह होगा खास

संक्षेप:

Realme Neo 8 launched soon: Realme तेजी से अपने स्मार्टफोन फोलियो का विस्तार कर रही है। अब कंपनी अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर Realme Neo 8 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अब कंपनी ने इसकी लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा कर दिया है।

Jan 04, 2026 12:07 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Realme तेजी से अपने स्मार्टफोन फोलियो का विस्तार कर रही है। अब कंपनी अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर Realme Neo 8 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अब कंपनी ने इसकी लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा कर दिया है। दरअसल, रियलमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि Realme Neo 8 इस महीने के आखिर में चीन में लॉन्च होगा। इसके अलावा, रियलमी ने उस चिपसेट का नाम भी बताया है जो इस फोन को पावर देगा। आइए देखते हैं कि इससे क्या उम्मीद की जा सकती है।

इस दमदार चिपसेट के साथ आएगा फोन

Realme Neo 8 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपेसट से लैस होगा। यह चिप अपकमिंग iQOO Z11 Turbo और OnePlus Ace 6T को भी पावर देता है, जो पहले से ही चीन में उपलब्ध है।

Realme Neo 8

ब्रांड द्वारा शेयर किए गए परफॉर्मेंस आंकड़ों से पता चलता है कि Realme Neo 8 ने AnTuTu पर 3.58 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले एंड्रॉयड फोन में से एक बन गया है। रियलमी के अधिकारियों ने बताया है कि यह डिवाइस एक नई पीढ़ी के गेमिंग-फोकस्ड फ्लैगशिप के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसमें पीक परफॉर्मेंस के छोटे-छोटे बस्ट के बजाय लगातार फ्रेम रेट और थर्मल कंट्रोल पर जोर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:तगड़ी सिक्योरिटी वाला स्पेशल फोन लाया स्विस ब्रांड, अलग हो जाएगी बैटरी, डिटेल
ये भी पढ़ें:फिर आया ₹1 प्लान, मिलेगा 60GB डेटा और 3000 SMS, देखें ऑफर की लास्ट डेट

Realme Neo 8 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

लीक्स और ऑफिशियल टीजर से पता चला है कि Realme Neo 8 में 6.78-इंच का फ्लैट सैमसंग AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K होगा और इसमें 1 हर्ट्ज से 165 हर्ट्ज तक का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट होगा। कहा जा रहा है कि स्क्रीन हाई-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान देखने में आराम मिलेगा। उम्मीद है कि इस फोन में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा भी होगा, जिसके साथ एक बड़ा सेंसर लगा होगा।

वेब पर सामने आई डिवाइस की एक लीक इमेज से पता चला है कि Realme Neo 8 में मेटल फ्रेम और टॉप-लेफ्ट साइड एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है। इमेज में यह भी दिखता है कि इसमें एक खास "अवेकनिंग हेलो" लाइटिंग एलिमेंट है, जो कैमरे के बगल में है और कॉल और नोटिफिकेशन के लिए डायनामिक रूप से जलता है।

इस फोन में 8,000mAh की बैटरी है जो 80W वायर्ड चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जिसका मकसद लंबे गेमिंग सेशन के दौरान टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है। यह भी बताया जा रहा है कि फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और IP68/69 डस्ट और वॉटर-रेसिस्टेंट चेसिस भी होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
