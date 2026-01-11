Hindustan Hindi News
Realme Neo 8 spotted in tenaa database full specifications revealed
आ रहा 8000mAh की बैटरी वाला पावरफुल फोन, मिलेगी 24GB तक रैम, वॉटर प्रोटेक्शन भी

आ रहा 8000mAh की बैटरी वाला पावरफुल फोन, मिलेगी 24GB तक रैम, वॉटर प्रोटेक्शन भी

संक्षेप:

Realme अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme Neo 8 है। यह अपकमिंग फोन चीन के TENAA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस में दिखा है, जिससे इसके खास फीचर सामने आ गए हैं।

Jan 11, 2026 01:01 pm IST
Realme अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme Neo 8 है। कंपनी का यह अपकमिंग फोन चीन के TENAA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस में दिखा है। इस लिस्टिंग में आने से फोन के खास फीचर्स का खुलासा हो गया है। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 2772 x 1272 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। अफवाह थी कि फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा, लेकिन TENAA इमेज के अनुसार फोन क्वॉड-कर्व्ड स्क्रीन से लैस है।

24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक का स्टोरेज

लिस्टिंग में फोन के प्रोसेसर का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन यह लगभग तय है कि फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट पर काम करेगा। लीक्स की मानें, तो कंपनी इस फोन में LPDDR5x रैम और UFS 4.1 स्टोरेज ऑफर करने वाली है। TENAA के अनुसार फोन 8जीबी, 12जीबी, 16जीबी और 24जीबी रैम ऑप्शन में आएगा। साथ ही इसमें आपको 128जीबी, 256जीबी, 512जीबी और 1टीबी का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा।

Realme

8000mAh की बैटरी वाला फोन

रियलमी का यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर काम करेगा। इसमें कंपनी 7750mAh की रेटेड बैटरी देने वाली है, जिसकी टिपिकल वैल्यू 8000mAh होगी। फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा देने वाली है। इसके अलावा फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 3.5x पेरिस्कोप कैमरा मिल सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर सकती है।

IP68 और IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी

दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार रियलमी का यह फोन अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस होगा। फोन मेटल फ्रेम और ग्लास बैक के साथ आ सकता है। फोन में कंपनी IP68 और IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी दे सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
