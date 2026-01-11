आ रहा 8000mAh की बैटरी वाला पावरफुल फोन, मिलेगी 24GB तक रैम, वॉटर प्रोटेक्शन भी
Realme अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme Neo 8 है। यह अपकमिंग फोन चीन के TENAA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस में दिखा है, जिससे इसके खास फीचर सामने आ गए हैं।
Realme अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme Neo 8 है। कंपनी का यह अपकमिंग फोन चीन के TENAA सर्टिफिकेशन के डेटाबेस में दिखा है। इस लिस्टिंग में आने से फोन के खास फीचर्स का खुलासा हो गया है। लिस्टिंग के अनुसार कंपनी इस फोन में 2772 x 1272 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। अफवाह थी कि फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा, लेकिन TENAA इमेज के अनुसार फोन क्वॉड-कर्व्ड स्क्रीन से लैस है।
24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक का स्टोरेज
लिस्टिंग में फोन के प्रोसेसर का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन यह लगभग तय है कि फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट पर काम करेगा। लीक्स की मानें, तो कंपनी इस फोन में LPDDR5x रैम और UFS 4.1 स्टोरेज ऑफर करने वाली है। TENAA के अनुसार फोन 8जीबी, 12जीबी, 16जीबी और 24जीबी रैम ऑप्शन में आएगा। साथ ही इसमें आपको 128जीबी, 256जीबी, 512जीबी और 1टीबी का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा।
8000mAh की बैटरी वाला फोन
रियलमी का यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर काम करेगा। इसमें कंपनी 7750mAh की रेटेड बैटरी देने वाली है, जिसकी टिपिकल वैल्यू 8000mAh होगी। फोन 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का OIS मेन कैमरा देने वाली है। इसके अलावा फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और एक 50 मेगापिक्सल का 3.5x पेरिस्कोप कैमरा मिल सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस डिवाइस में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर सकती है।
IP68 और IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी
दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार रियलमी का यह फोन अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस होगा। फोन मेटल फ्रेम और ग्लास बैक के साथ आ सकता है। फोन में कंपनी IP68 और IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी दे सकती है।
