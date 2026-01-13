22 जनवरी को आ रहा 8000mAh की बैटरी वाला नया पावरफुल फोन, मिलेगी 24GB तक की रैम
Realme Neo 8 का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। रियलमी का यह फोन चीन में 22 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। फोन 8000mAh की बैटरी और 24जीबी तक की रैम के साथ आएगा।
रियलमी के नए फोन- Realme Neo 8 का यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी इस फोन को चीन में बीते कुछ दिनों से टीज कर रही है। अब कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। रियलमी का यह फोन चीन में 22 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। इस फोन की सीधी टक्कर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट वाले आइकू Z11 टर्बो और OnePlus Ace 6T से होगी। कंपनी ने जो फोन का पोस्टर शेयर किया है, उसके अनुसार रियलमी का यह फोन 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। कंपनी का यह फोन 24जीबी तक की रैम और 8000mAh की बैटरी जैसे तगड़े फीचर्स से लैस होगा।
इन फीचर्स के साथ आएगा फोन
रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन में 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच का AMOLED M14 डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोन में ऑफर किए जाने वाले इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 6500 निट्स का होगा। फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर काम करेगा। TENAA सर्टिफिकेशन के अनुसार फोन में कंपनी 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक का स्टोरेज ऑफर करने वाली है।
प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 देखने को मिलेगा। फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। यह कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा फोन में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलेगा।
फोन में आपको Halo Awakening RGB लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है। फोन की बैटरी 8000mAh की है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP68/IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा।
