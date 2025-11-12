Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme Neo 8 expected to offer Snapdragon 8 Gen 5 8000mAh plus battery expected to launch soon
Realme के नए फोन में मिल सकता है स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर, बैटरी 8000mAh की, लॉन्च जल्द

संक्षेप: लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.78 इंच OLED पैनल दे सकती है। फोन 8000mAh की सिलिकॉन-बेस्ड बैटरी के साथ आ सकता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। यह फोन दिसंबर में लॉन्च हो सकता है।

Wed, 12 Nov 2025 10:39 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
रियलमी अपनी नियो सीरीज के नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme Neo 8 है। यह फोन अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा। यह प्रोसेसर आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाला है। रियलमी नियो 8 की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जनकारी नहीं दी गई है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने रियलमी के एक अपकमिंग फोन के खास फीचर्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि लीक में जिस फोन का जिक्र किया गया है, वह रियलमी नियो 8 हो सकता है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन

लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.78 इंच OLED पैनल दे सकती है। यह एक LTPS डिस्प्ले हो सकता है और इसका रेजॉलूशन 1.5K हो सकता है। फोन में कंपनी अल्ट्रा-सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे सकती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट दे सकती है। फोन 8000mAh की सिलिकॉन-बेस्ड बैटरी के साथ आ सकता है। इस बैटरी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फोन तगड़ी परफॉर्मेंस देगा और इसमें आपको बेहतरीन बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी।

फोन में फोटोग्राफी के लिए बड़े कैमरा सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जा सकता है। लीक में कहा गया है कि यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर काम करेगा। यह फोन डाइमेंसिटी 9300 प्लस प्रोसेसर पर काम करने वाले रियलमी नियो 7 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है। रियलमी नियो 7 पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह फोन भी दिसंबर में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

ये भी पढ़ें:55 से 85 इंच तक की साइज वाले नए टीवी, डॉल्बी साउंड से घर बनेगा सिनेमा हॉल

रियलमी नियो 8 सीरीज फोन डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट पर काम करने वाला एक फोन भी शामिल हो सकता है। यह डिवाइस रियलमी नियो 8 SE के नाम से साल 2026 की पहली तिमाही में मार्केट एंट्री कर सकता है। बताते चलें कि कंपनी 20 नवंबर को भारत में अपने नए फोन- Realme GT 8 Pro को लॉन्च करने वाली है।

(Photo: Notebookcheck)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
