Realme के नए फोन में मिल सकता है स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर, बैटरी 8000mAh की, लॉन्च जल्द

संक्षेप: लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.78 इंच OLED पैनल दे सकती है। फोन 8000mAh की सिलिकॉन-बेस्ड बैटरी के साथ आ सकता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। यह फोन दिसंबर में लॉन्च हो सकता है।

Wed, 12 Nov 2025 10:39 AM

रियलमी अपनी नियो सीरीज के नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Realme Neo 8 है। यह फोन अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से लैस होगा। यह प्रोसेसर आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाला है। रियलमी नियो 8 की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जनकारी नहीं दी गई है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने रियलमी के एक अपकमिंग फोन के खास फीचर्स को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि लीक में जिस फोन का जिक्र किया गया है, वह रियलमी नियो 8 हो सकता है।

इन फीचर्स के साथ आ सकता है फोन लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में 6.78 इंच OLED पैनल दे सकती है। यह एक LTPS डिस्प्ले हो सकता है और इसका रेजॉलूशन 1.5K हो सकता है। फोन में कंपनी अल्ट्रा-सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे सकती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट दे सकती है। फोन 8000mAh की सिलिकॉन-बेस्ड बैटरी के साथ आ सकता है। इस बैटरी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फोन तगड़ी परफॉर्मेंस देगा और इसमें आपको बेहतरीन बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी।

फोन में फोटोग्राफी के लिए बड़े कैमरा सेंसर के साथ एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जा सकता है। लीक में कहा गया है कि यह फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Realme UI 7 पर काम करेगा। यह फोन डाइमेंसिटी 9300 प्लस प्रोसेसर पर काम करने वाले रियलमी नियो 7 के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकता है। रियलमी नियो 7 पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह फोन भी दिसंबर में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

रियलमी नियो 8 सीरीज फोन डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट पर काम करने वाला एक फोन भी शामिल हो सकता है। यह डिवाइस रियलमी नियो 8 SE के नाम से साल 2026 की पहली तिमाही में मार्केट एंट्री कर सकता है। बताते चलें कि कंपनी 20 नवंबर को भारत में अपने नए फोन- Realme GT 8 Pro को लॉन्च करने वाली है।