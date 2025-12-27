Hindustan Hindi News
80W चार्जिंग और 8000mAh बैटरी, तेजतर्रार स्पीड से चार्ज होगा Realme Neo 8, सामने आई डिटेल

80W चार्जिंग और 8000mAh बैटरी, तेजतर्रार स्पीड से चार्ज होगा Realme Neo 8, सामने आई डिटेल

संक्षेप:

Realme Neo 8 स्मार्टफोन में लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर और 8000mAh का बैटरी मिलने की उम्मीद है। अब एक सर्टिफिकेशन से यह कंफर्म हो गया है कि फोन 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

Dec 27, 2025 03:18 pm IST
Realme तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियों का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Realme Neo 8 को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। लॉन्च से पहले, धीरे-धीरे इसकी डिटेल्स सामने आ रही है। अब Realme Neo 8 स्मार्टफोन को चीन से 3C सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिससे इसके फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का भी पता चल गया है। इसके अलावा, अपकमिंग फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स और संभावित लॉन्च टाइमलाइन के बारे में भी ऑनलाइन जानकारी सामने आई है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए बताते हैं...

Realme Neo 8 में मिलेगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

Realme का Neo 8 स्मार्टफोन जिसका मॉडल नंबर ‘RMX8899’ है, उसे 3C अथॉरिटी से सर्टिफाइड कर दिया गया है, और इसे ‘2025011606837114’ सर्टिफिकेट नंबर के साथ सर्टिफिकेशन मिला है। यह अपकमिंग फोन ‘5G डिजिटल मोबाइल फोन’ कैटेगरी में भी आता है, और इसे ‘VCB8CACH’ और ‘VCB8OACH’ मॉडल नंबर वाले चार्जिंग एडॉप्टर के साथ लिस्ट किया गया है, जिससे 80W वायर्ड फास्ट चार्ज सपोर्ट कंफर्म होता है। इसके 3C सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी 30 दिसंबर 2028 तक होगी, और चीनी मार्केट में इसके लॉन्च की पुष्टि हो गई है।

realme neo 8

Realme Neo 8 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

यह जानकारी चीनी टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने दी है, उनके वीबो पोस्ट के अनुसार, Realme Neo 8 स्मार्टफोन में लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर और 8000mAh का बैटरी मिलने की उम्मीद है। डिजाइन के मामले में, टिप्स्टर का कहना है कि इसमें मेटल मिडिल फ्रेम, ग्लास बॉडी होगी, और यह IP68-रेटेड होगा जो पानी और धूल से बचाएगा। फोन के लिए एक 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी खुलासा किया गया है, और टिप्स्टर ने कहा कि इसका ID डिजाइन 'बहुत गीकी' है। लॉन्च के बारे में, टिप्स्टर का कहना है कि यह अगले महीने, जनवरी 2026 में हो सकता है।

शायद आने वाले दिनों में Realme के Neo 8 स्मार्टफोन के बारे में नए अपडेट सामने आ सकते हैं, और इनमें इसके दूसरे स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के साथ-साथ लॉन्च डेट के बारे में और भी डिटेल्स पता चल सकती हैं।

