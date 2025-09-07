Realme लाया नियो 7 टर्बो का नया एडिशन, जबर्दस्त है फोन का लुक, बैटरी 7200mAh की

रियलमी ने अपने नियो 7 टर्बो डिवाइस का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। फोन में दी गई बैटरी 7200mAh की है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 9400e चिपसेट दिया गया है।

रियलमी ने अपने नियो 7 टर्बो डिवाइस का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इस नए फोन के नए वेरिएंट का नाम Realme Neo 7 Turbo AI Edition है। कंपनी ने इसे अभी चीन में लॉन्च किया है। इस फोन को कंपनी एक कस्टमाइज्ड डिवाइस के तौर पर M-Zone ब्रैंडिंग के साथ प्रोमोट कर रही है। एआई एडिशन में बैक पैनल पर चाइना मोबाइल का लोगो दिया गया है और यह ऑपरेटर ऐप्स और सर्विसेज के साथ प्रीलोडेड आता है। फोन के होम स्क्रीन पर बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। होम स्क्रीन पर लेफ्ट स्वाइप करने पर यूजर्स को चाइना मोबाइल के 'मैंगो कार्ड क्लब' का डेडिकेटेड पैनल दिखेगा।

रियलमी नियो 7 टर्बो एआई एडिशन के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.8 इंच का फ्लैट डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 9400e चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन फीचर को सपोर्ट करता है।

फोन में दी गई बैटरी 7200mAh की है, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन का बैक पैनल ट्रांसपैरेंट डिजाइन वाला है, जिससे यूजर्स को फोन में मौजूद एनएफसी कॉइल एलिमेंट्स नजर आते हैं। इसके अलावा यहां आपको टेक्सचर्ड डिजाइन और DART का निशान मिलेगा। ओएस की बात करें, तो यह फोन Realme UI 6.0 पर काम करता है। साथ ही यह फोन IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है।

कुछ दिन पहले हुई रियलमी 15T भी एंट्री रियलमी ने हाल में भारत में रियलमी 15T स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। यह फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले 6.57 इंच के फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट ऑफर कर रही है। फोन का मेन और सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यह फोन 7000mAh की बैटरी से लैस है, जो 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

