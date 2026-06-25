खास सेल: Realme के ये फोन मिल रहे हैं ‘सबसे सस्ते’, सिर्फ पांच दिनों के लिए मौका
Realme ने Amazon पर 26 से 30 जून तक NARZO Days Sale की घोषणा की है, जिसमें NARZO सीरीज के स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और No Cost EMI का फायदा मिलेगा। आइए आपको इस सेल के बारे में विस्तार से बताते हैं।
चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Realme ने अपनी NARZO Days Sale की घोषणा कर दी है। यह सेल 26 जून से 30 जून 2026 तक Amazon पर होने जा रही है। कंपनी के मुताबिक, इस दौरान ग्राहकों को NARZO सीरीज के कई स्मार्टफोन्स पर बंपर छूट, कूपन ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI जैसी अलग-अलग सुविधाएं मिलेंगी।
Realme का कहना है कि NARZO सीरीज को उन यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो दमदार परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ, मनोरंजन के बेहतर एक्सपीरियंस और मॉडर्न डिजाइन वाले स्मार्टफोन की तलाश में रहते हैं। सेल के दौरान अलग-अलग बजट सेगमेंट में कई मॉडल्स बंपर छूट पर उपलब्ध होंगे।
Realme Narzo Power
सेल का सबसे बड़ा हाइलाइट Realme NARZO Power है। यह स्मार्टफोन 10001mAh की बड़ी Titan Battery के साथ आता है, जिसे लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस यूजर्स को लंबे समय तक बिना बार-बार चार्जिंग की चिंता किए फोन यूज करने का विकल्प देगा।
Realme NARZO Power के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये रखी गई है, जबकि 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये में उपलब्ध होगा। दोनों वेरिएंट्स पर 12 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दिया जा रहा है।
Realme NARZO 90x
सेल के दौरान Realme NARZO 90x भी खास ऑफर्स के साथ उपलब्ध होगा। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट पर 500 रुपये की छूट के बाद इसकी कीमत 16,999 रुपये हो जाएगी। वहीं 6GB रैम के साथ 128GB मॉडल 18,999 रुपये और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरिएंट 20,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
NARZO 80 Lite 4G और NARZO N100 Lite
बजट फोन खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए Realme NARZO 80 Lite 4G और Realme NARZO N100 Lite भी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। NARZO 80 Lite 4G का 4GB रैम और 64GB वेरिएंट 500 रुपये की छूट के बाद 11,499 रुपये में उपलब्ध होगा। वहीं NARZO N100 Lite का 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मॉडल 750 रुपये के डिस्काउंट के साथ 14,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
कंपनी ने यह भी बताया है कि सेल के दौरान Realme NARZO 80 Pro (8GB + 256GB) की शुरुआती कीमत 23,999 रुपये रहेगी। खास ऑफर्स और डिस्काउंटेड प्राइस के जरिए Realme इस सेल के दौरान से उन ग्राहकों को अट्रैक्ट करना चाहती है जो अपने पुराने डिवाइस को अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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