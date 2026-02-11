Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme Narzo 90x 5G launched in New Valentine s Special Maroon color option sale begins in 14th february
वैलेंटाइन वीक में आया इस 5G फोन का बेहद स्पेशल कलर, 14 फरवरी को शुरू होगी सेल

वैलेंटाइन वीक में आया इस 5G फोन का बेहद स्पेशल कलर, 14 फरवरी को शुरू होगी सेल

संक्षेप:

रियलमी ने Narzo 90x 5G का नया कलर वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फोन को नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू में लॉन्च किया था। अब यह नए वैलेंटाइन्स स्पेशल मरून है कलर ऑप्शन में भी आने लगा है। इसकी सेल 14 फरवरी को शुरू होगी।

Feb 11, 2026 07:35 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रियलमी ने अपने पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुए - Realme Narzo 90x 5G का नया कलर वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फोन को नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू में लॉन्च किया था। अब यह नए कलर ऑप्शन में भी आने लगा है। इस कलर का नाम वैलेंटाइन्स स्पेशल मरून है। वैलेंटाइन्स वीक में आए इस स्पेशल कलर वेरिएंट की सेल वैलेंटाइन्स डे यानी 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। आप इसे अमेजन इंडिया और रियलमी इंडिया की वेबसाइट से खरीद सकेंगे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme Narzo 90x

Realme Narzo 90x

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹19999

और जाने

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

14% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15450

₹17999

खरीदिये

discount

18% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

कीमत का नहीं किया खुलासा
कंपनी ने फोन के नए कलर वेरिएंट की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत बाकी दोनों कलर वेरिएंट जितनी ही होगी। कंपनी कीमत का खुलासा करने के साथ लॉन्च ऑफर्स या लिमिटेड डिस्काउंट्स की भी जानकारी दे सकती है। फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है।

Realme

फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.8 इंच का LCD पैनल दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का टच सैंप्लिंग रेट 1200 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी DT-Star D+ ग्लास ऑफर कर रही है। फोन 8जीबी तक की LPDDR4x रैम और 128जीबी के eMMC 5.1 स्टोरेज से लैस है। इसकी मेमरी के माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

10% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹20999

₹23499

खरीदिये

OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹18999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:घर में थिएटर जैसी बड़ी स्क्रीन का मजा, गजब है ये छोटा सा डिवाइस, साउंड 20W

फोन में ऑफर किए जा रहे इन दोनों कैमरे से आप 30fps पर 1080 पिक्सल रेजॉलूशनन वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। दमदार साउंड के लिए फोन में 400 पर्सेंट अल्ट्रा वॉल्यूम के साथ सिंगल बॉटम-फायरिंग स्पीकर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो रियलमी का यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है। फोन को IP65 रेटिंग के साथ MIL-STD 810H सर्टिफिकेशन भी मिला है।

ये भी पढ़ें:10 हजार से कम में मिल रहे सैमसंग के ये धांसू फोन, सबसे सस्ता 7499 रुपये का
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Realme Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;