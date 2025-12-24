Realme ने बनाया रिकॉर्ड, पहली सेल में ही धड़ाधड़ बिक गए 1 लाख फोन, कीमत भी कम

संक्षेप: Realme के नए स्मार्टफोन्स ने पहली सेल में ही बिक्री के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। खुद कंपनी ने इस बारे में जानकारी दी है। हम बात कर रही हैं हाल ही में लॉन्च हुई Realme Narzo 90 Series की। सेल शुरू होने के सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही 90x के 1,00,000 यूनिट्स बिक ​​गए।

Dec 24, 2025 06:39 pm IST

Realme के नए स्मार्टफोन्स ने पहली सेल में ही बिक्री के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। खुद कंपनी ने इस बारे में जानकारी दी है। हम बात कर रही हैं हाल ही में लॉन्च हुई Realme Narzo 90 Series की। रियलमी ने आज रियलमी नारजो 90 सीरीज के लिए एक बड़े सेल्स माइलस्टोन की घोषणा की है, जिसने एक ऑल-टाइम रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बताया कि इन स्मार्टफोन्स ने पिछले तीन सालों में नारजो लाइनअप का सबसे मजबूत परफॉर्मेंस दिया है।

पहली सेल में ही छा गए रियलमी के नए फोन कंपनी ने बताया कि, Realme Narzo 90 ने ऑनलाइन सेल के पहले 30 मिनट में पिछली जेनरेशन की तुलना में 200% ज्यादा ग्रोथ दर्ज की, जो युवा कस्टमर्स के बीच इसकी जबर्दस्त शुरुआती लोकप्रियता को दिखाता है। इसके अलावा, Realme Narzo 90x ने 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का GMV जेनरेट किया, जिससे इस सीरीज की शानदार परफॉर्मेंस और भी मजबूत हुई।

कंपनी ने बताया कि, बिक्री शुरू होने के सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही इसके 1,00,000 यूनिट्स बिक ​​गए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जबर्दस्त कस्टमर रिस्पॉन्स और मजबूत मोमेंटम को दिखाता है।

इसी के साथ, Realme Narzo 90x अमेजन पर Q4 में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन भी बन गया है, जबकि Realme P4x ने Flipkart पर बिक्री में बढ़त बनाई, जिससे ये दोनों डिवाइस क्रमशः Amazon और Flipkart पर चैंपियन बन गए। यह डुअल-प्लेटफॉर्म सफलता मौजूदा साल के लिए एक मजबूत अंत और अगले साल के लिए एक शानदार शुरुआत का संकेत देती है, जो भारत के ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार में रियलमी की बढ़ती गति को और मजबूत करती है।

यह उपलब्धि Realme Narzo 90x 5G की पहली सेल के सफल होने के बाद मिली है, जिसे 16 दिसंबर को Realme Narzo 90 5G के साथ लॉन्च किया गया था और यह 23 दिसंबर से खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया था। जबकि Narzo 90x की पहली सेल खत्म हो गई है, Realme Narzo 90 की सेल अभी भी जारी है।

Realme Narzo 90 5G और 90x: कीमत रियलमी नारजो 90x 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये और इसके 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 15,499 रुपये है। यह फोन नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

रियलमी नारजो 90 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 18,499 रुपये है। यह फोन विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध है। इन्हें Amazon के अलावा रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा। सेल में यह फोन 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं।