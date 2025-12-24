Hindustan Hindi News
Realme ने बनाया रिकॉर्ड, पहली सेल में ही धड़ाधड़ बिक गए 1 लाख फोन, कीमत भी कम

संक्षेप:

Realme के नए स्मार्टफोन्स ने पहली सेल में ही बिक्री के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। खुद कंपनी ने इस बारे में जानकारी दी है। हम बात कर रही हैं हाल ही में लॉन्च हुई Realme Narzo 90 Series की। सेल शुरू होने के सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही 90x के 1,00,000 यूनिट्स बिक ​​गए।

Dec 24, 2025 06:39 pm ISTArpit Soni
Realme के नए स्मार्टफोन्स ने पहली सेल में ही बिक्री के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। खुद कंपनी ने इस बारे में जानकारी दी है। हम बात कर रही हैं हाल ही में लॉन्च हुई Realme Narzo 90 Series की। रियलमी ने आज रियलमी नारजो 90 सीरीज के लिए एक बड़े सेल्स माइलस्टोन की घोषणा की है, जिसने एक ऑल-टाइम रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बताया कि इन स्मार्टफोन्स ने पिछले तीन सालों में नारजो लाइनअप का सबसे मजबूत परफॉर्मेंस दिया है।

पहली सेल में ही छा गए रियलमी के नए फोन

कंपनी ने बताया कि, Realme Narzo 90 ने ऑनलाइन सेल के पहले 30 मिनट में पिछली जेनरेशन की तुलना में 200% ज्यादा ग्रोथ दर्ज की, जो युवा कस्टमर्स के बीच इसकी जबर्दस्त शुरुआती लोकप्रियता को दिखाता है। इसके अलावा, Realme Narzo 90x ने 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का GMV जेनरेट किया, जिससे इस सीरीज की शानदार परफॉर्मेंस और भी मजबूत हुई।

realme narzo 90 series sales records realme narzo 90 series sales records

कंपनी ने बताया कि, बिक्री शुरू होने के सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही इसके 1,00,000 यूनिट्स बिक ​​गए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जबर्दस्त कस्टमर रिस्पॉन्स और मजबूत मोमेंटम को दिखाता है।

इसी के साथ, Realme Narzo 90x अमेजन पर Q4 में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन भी बन गया है, जबकि Realme P4x ने Flipkart पर बिक्री में बढ़त बनाई, जिससे ये दोनों डिवाइस क्रमशः Amazon और Flipkart पर चैंपियन बन गए। यह डुअल-प्लेटफॉर्म सफलता मौजूदा साल के लिए एक मजबूत अंत और अगले साल के लिए एक शानदार शुरुआत का संकेत देती है, जो भारत के ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार में रियलमी की बढ़ती गति को और मजबूत करती है।

यह उपलब्धि Realme Narzo 90x 5G की पहली सेल के सफल होने के बाद मिली है, जिसे 16 दिसंबर को Realme Narzo 90 5G के साथ लॉन्च किया गया था और यह 23 दिसंबर से खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया था। जबकि Narzo 90x की पहली सेल खत्म हो गई है, Realme Narzo 90 की सेल अभी भी जारी है।

Realme Narzo 90 5G और 90x: कीमत

रियलमी नारजो 90x 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये और इसके 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 15,499 रुपये है। यह फोन नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

रियलमी नारजो 90 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 18,499 रुपये है। यह फोन विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध है। इन्हें Amazon के अलावा रियलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा। सेल में यह फोन 1,000 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं।

Realme Narzo 90 5G और 90x: खासियत

रियलमी नारजो 90 5G और 90x 5G दोनों ही Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 पर चलते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.57-इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि 90x 5G में थोड़ा बड़ा 6.80-इंच डिस्प्ले है। नारजो 90 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट है, जबकि 90x में डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है। नारजो 90 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर है। वहीं, 90x 5G में 50MP का सोनी IMX852 मेन रियर कैमरा मिलता है। स्टैंडर्ड मॉडल में सेल्फी के लिए 50MP कैमरा है, जबकि 90x में 8MP का कैमरा है। दोनों ही फोन में 7000mAh की टाइटन बैटरी है जिसमें 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। स्टैंडर्ड मॉडल IP66+IP68+IP69 रेटिंग के साथ, जबकि 90x मॉडल IP65 रेटिंग के साथ आता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
