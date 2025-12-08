Hindustan Hindi News
Realme Narzo 90 Series 5G India Launch Announced powerful Camera Brighter Display iPhone 16 Pro Max-like design
iPhone 16 Pro Max जैसे डिज़ाइन, दमदार बैटरी, सबसे चमकदार डिस्प्ले के साथ आ रहा Realme का सस्ता फोन

iPhone 16 Pro Max जैसे डिज़ाइन, दमदार बैटरी, सबसे चमकदार डिस्प्ले के साथ आ रहा Realme का सस्ता फोन

संक्षेप:

Realme Narzo 90 Series 5G लॉन्च: Realme जल्द Narzo 90 Series 5G के दो नए Narzo स्मार्टफोन, Narzo Pro 5G और 90x 5G को पेश करना वाला है। ये फोन अमेजन पर सेल किए जाएंगे जिसकी पुष्टि एक आधिकारिक अमेजन टीजर द्वारा की गई।

Dec 08, 2025 11:53 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Realme Narzo 90 Series 5G Launch Announced: Realme Narzo 80 Series 5G को इस साल अप्रैल में भारत में लॉन्च किया गया था, और इसका अपग्रेड वर्जन भी जल्द ही लॉन्च हो सकता है। ई-कॉमर्स अमेजन द्वारा शेयर किए गए टीजर के अनुसार, Realme Narzo 90 Series 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। टीजर इमेज से पता चलता है कि दो मॉडल लॉन्च होने वाले हैं, और दोनों के डिज़ाइन अलग-अलग हो सकते हैं। हालांकि अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले मॉडल Realme Narzo 90 Pro 5G और Realme Narzo 90x 5G हो सकते हैं।

Amazon ने भारत में अपकमिंग Realme Narzo 90 Series 5G के लॉन्च के लिए एक माइक्रोसाइट बनाई है। Realme ने यह भी पुष्टि की है कि ये फोन Amazon Specials होंगे, यानी ये फोन Amazon के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। कॉमिक-स्टाइल वाले टीजर में अलग-अलग कैमरा लेआउट वाले दो हैंडसेट दिखाई दे रहे हैं, जिससे पुष्टि होती है कि ये दो अलग-अलग मॉडल होंगे।

इनमें से एक फ़ोन की सजावट iPhone 16 Pro Max के कैमरा लेआउट से मिलती-जुलती है और यह Realme Narzo 80 Pro 5G से भी मेल खाता है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इसलिए, यह Realme Narzo 90 Pro 5G होने का अनुमान है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Realme Realme Phone

