Realme Narzo 90 and Narzo 90x price leaked before launch all features and design revealed check all details here

7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, IP69 वाटरप्रूफ बॉडी वाले Realme Narzo 90 सीरीज के दोनों फोन की कीमत Leak

संक्षेप:

Realme Narzo 90 और Narzo 90x 5G सीरीज भारत में 16 दिसंबर 2025 को लॉन्च होने को तैयार दोनों में 7000mAh बैटरी, 60W Fast Charging, हाई ब्राइटनेस डिस्प्ले और दमदार कैमरा सेटअप है। जानिए कीमत:

Dec 12, 2025 11:29 am IST Himani Gupta
Realme Narzo 90 & Narzo 90x Price Leaked: Realme अपनी पॉपुलर Narzo सीरीज को एक बार फिर कई सारे शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने Realme Narzo 90 और Narzo 90x 5G स्मार्टफोन की भारत में 16 दिसंबर 2025 को लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है, और अब लॉन्च से पहले फोन की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। इन दोनों डिवाइसेज़ का फोकस पावरफुल बैटरी, दमदार डिस्प्ले और कैमरा अनुभव पर रहा है। दोनों ही फोन में 7000mAh की विशाल बैटरी मिलेगी, जो लंबी बैटरी लाइफ देने के साथ 60W Fast Charging को भी सपोर्ट करती है, ताकि आपको जल्दी चार्जिंग का लाभ भी मिले।

जहां Narzo 90x में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला सुपर स्मूद डिस्प्ले और Sony AI कैमरा सेंसर दिया गया है, वहीं Narzo 90 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 4000 निट्स की ऊँची ब्राइटनेस वाली स्क्रीन और Dual 50MP रियर कैमरा सेटअप है। इसके अलावा Realme का नया Victory Power Design और IP66/IP68/IP69 जैसे प्रीमियम ग्रेड सर्टिफिकेशन भी इन डिवाइसों को खास बनाते हैं।

सबसे बड़ी डील: Sony का 55-इंच Ultra HD TV लॉन्च प्राइस से हुआ ₹24,000 सस्ता

Realme Narzo 90 और Narzo 90x की कीमत (लीक)

Realme Narzo 90 और Narzo 90x 16 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे IST में भारत में लॉन्च होंगे। दोनों फोन Realme की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon India पर उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्राइस लीक की बात करें तो Narzo 90 सीरीज के दोनों फोन की कीमत 17,999 से 20,999 रुपए के बीच शुरू हो सकती है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि लॉन्च के समय ही सामने आएगी। वहीं लीक से यह भी पता चलता है कि Realme Narzo 90x फ्लैश ब्लू और नाइट्रो ब्लू रंगों में लॉन्च हो सकता है, जिसकी कीमत ऑफर्स सहित लगभग 14,999 रुपये से शुरू होने की संभावना है।Narzo 90 विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा, जिसकी शुरुआती कीमत ऑफर्स सहित लगभग 17,999 रुपये होगी।

मौका! ₹11,499 में खरीदें Realme का वाटरप्रूफ 5G फोन; 2 दिन की बैटरी, 50MP कैमरा

Realme Narzo 90 & Narzo 90x लीक स्पेसिफिकेशन्स

Realme Narzo 90 सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है 7000mAh Titan Battery, जो बड़ी बैटरी चाहने वाले यूज़र्स के लिए दमदार बैकअप देगी। लीक्स के अनुसार यह बैटरी 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, जिससे फोन कम समय में जल्दी चार्ज होगा। कंपनी का दावा है कि Narzo 90 में एक बार चार्ज पर आप 24 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकेंगे, जबकि Narzo 90x में लगभग 23.6 घंटे तक वीडियो प्लेबैक उपलब्ध होगा यह उन लोगों के लिए खास है जो लंबे समय तक बैटरी लाइफ चाहते हैं।

Realme Narzo 90x 5G में 144Hz का हाय-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल सकता है, जो गेमिंग और रोज़मर्रा के उपयोग को स्मूद बनाता है और इसकी पीक ब्राइटनेस लगभग 1200 nits रहेगी, जिससे आप धूप में भी आसानी से स्क्रीन देख सकते हैं। वहीं Realme Narzo 90 को बेहद 4000 nits की हाई ब्राइटनेस के साथ पेश किया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि डिस्प्ले हर वातावरण में स्पष्ट दिखाई दे।

Realme Narzo 90 में Dual 50MP रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो ड्यूल लेन्स के कारण पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और रोज़मर्रा की तस्वीरों को बेहतर बनाता है। Realme Narzo 90x में 50MP का Sony AI कैमरा देखने को मिलता है, जो AI-सपोर्टेड शॉट्स के साथ स्मार्ट इमेज क्वालिटी देने की कोशिश करेगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि Narzo 90x में AI Eraser और AI Ultra Clarity जैसे एडिटिंग टूल्स भी शामिल हो सकते हैं, जो फोटो एडिटिंग को आसान और स्मार्ट बनाते हैं।

सिर्फ ₹12,499 में खरीदें Redmi का 16GB रैम, 6000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा 5G फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें

