सिल्वर कलर में आया 7000mAh बैटरी वाला Realme Narzo 90, पहली सेल में इतना सस्ता

संक्षेप: नया फोन खरीदने का प्लान है, और दिखने में खूबसूरत मॉडल तलाश रहे हैं, तो Realme Narzo 90 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह फोन अब नए Flowing Silver कलर में आ गया है। देखें सेल डेट, कीमत और खासियत

नया फोन खरीदने का प्लान है, और दिखने में खूबसूरत मॉडल तलाश रहे हैं, तो Realme Narzo 90 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह फोन अब नए Flowing Silver कलर में आ गया है। यह कोई नया फोन नहीं है बल्कि पहले ही भारतीय बाजार विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध है। भारतीय बाजार में रियलमी नारजो 90 सीरीज को दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। सीरीज में Realme Narzo 90 5G के अलावा Narzo 90x 5G भी शामिल है। दोनों में 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी मिलती है। Narzo 90 5G के नए सिल्वर कलर वेरिएंट की पहली सेल अगले हफ्ते शुरू होने जा रही है। सेल में कितनी होगी इस फोन की कीमत और इस फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ.…

नए कलर वेरिएंट की कीमत और उपलब्धता नया सिल्वर कलर वेरिएंट Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। अमेजन ने टीज किया है कि नए कलर वेरिएंट की बिक्री 10 फरवरी दोपहर 12PM से शुरू होगी और इसकी शुरुआती कीमत 15,999 रुपये होगी। इस कीमत में कूपन ऑफर शामिल है। जैसा कि हमने बताया फोन पहले से ही भारतीय बाजार में विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक जैसे कलर्स में उपलब्ध है। लॉन्च के समय, रियलमी नारजो 90 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 18,499 रुपये थी और अभी भी यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन्हीं कीमतों के साथ लिस्टेड है। इन पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है।

चलिए अब नजर डालते हैं Realme Narzo 90 5G की खासियत पर रियलमी नारजो 90 5G स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर चलता है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ 6.57-इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 1400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट है। नारजो 90 में माली G57 MC2 जीपीयू के साथ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट है, जिसे 8GB तक LPDDR4x रैम और 128GB तक UFS 2.2 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।