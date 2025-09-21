11500 रुपये से कम हुई वॉटरप्रूफ 5G फोन की कीमत, 6000mAh बैटरी के साथ मिलेगा AI कैमरा

IP69 रेटिंग वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर डिस्काउंट के बाद 11,500 रुपये से कम में मिल रहा है। फोन पर कैशबैक भी मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है।

12 हजार रुपये से कम की कीमत में दमदार बैटरी, फास्ट चार्जिंग और AI कैमरा वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Realme Narzo 80x 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। IP69 रेटिंग वाला यह फोन अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से पहले लाइव हुई अर्ली डील्स में बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 12998 रुपये है। फोन पर कंपनी 1500 रुपये का कूपन डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 11,500 रुपये से कम में आपका हो सकता है।

फोन पर 649 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

रियलमी नारजो 80x 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन रियलमी के इस फोन में 2400 × 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.72 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है। यह शानदार डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में ऑफर किए जा रहे डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 680 निट्स तक का है। फोन 8जीबी तक की रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा शामिल है। फोन में सेल्फी के लिए कंपनी 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।

फोन में दी गई बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। रियलमी का यह स्मार्टफोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और IP68 + IP69 वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करता है।

