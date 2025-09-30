6300mAh बैटरी और 18GB तक की रैम वाले फोन पर चौंकाने वाली डील, मात्र 7198 रुपये में होगा आपका

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में Realme Narzo 80 Lite 4G बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। इसकी कीमत 7198 रुपये है। फोन पर कंपनी बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दे रही है। फोन में आपको 6300mAh की बैटरी मिलेगी।

बजट सेगमेंट में पावरफुल बैटरी और ज्यादा रैम वाला दमदार फोन तलाश रहे हैं, तो Realme Narzo 80 Lite 4G आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। खास बात है कि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह फोन बेस्ट डील्स के साथ मिल रहा है। 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7198 रुपये है। फोन पर 295 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को 359 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

एक्सचेंज ऑफर में फोन की कीमत और कम हो सकती है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में आपको डाइनैमिक रैम फीचर मिलेगा, जिससे इसकी टोटल रैम 18जीबी तक की हो जाती है। फोन की बैटरी 6300mAh की है। आइए डीटेल में जानते हैं रियलमी के इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले एचडी+ रेजॉलूशन और 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन डाइनैमिक रैम फीचर को सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम 18जीबी तक की हो जाती है। 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।

वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6300mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 6 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें तो फो Realme UI 6.0 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

इन फोन पर भी बंपर डील