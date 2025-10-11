6 हजार रुपये में मिल रहा 6300mAh की बैटरी वाला फोन, दिवाली स्पेशल डील में मची लूट

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली सेल में रियलमी नारजो 80 लाइट 4G तगड़ी डील में मिल रहा है। ऑफर्स के साथ आप इसे 6 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। रियलमी का यह फोन 6300mAh की बैटरी से लैस है।

6 हजार रुपये की रेंज में दमदार बैटरी वाला नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली डील आपके लिए ही है। इस सेल में 6300mAh की दमदार बैटरी वाला Realme Narzo 80 Lite 4G स्मार्टफोन बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6298 रुपये है। फोन पर 275 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन करीब 6 हजार रुपये में आपका हो सकता है।

फोन पर 314 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले एचडी+ रेजॉलूशन और 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन डाइनैमिक रैम फीचर को सपोर्ट करता है। इससे इस फोन की टोटल रैम 18जीबी तक की हो जाती है। 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है।