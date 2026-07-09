अगले हफ्ते आएगा 8000mAh बैटरी और AI फीचर्स वाला Realme Narzo 100x 5G
टेक कंपनी Realme 15 जुलाई को भारत में नया NARZO 100x 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी और 80W Ultra Charge का सपोर्ट मिलेगा। इसे Amazon से खरीदा जा सकेगा।
टेक ब्रैंड Realme ने भारतीय मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन realme NARZO 100x 5G की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी इस फोन को 15 जुलाई, 2026 को भारत में लॉन्च करेगी। यह फोन खास तौर से उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो लंबे बैटरी बैकअप, दमदार परफॉर्मेंस और नए AI फीचर्स वाले फोन की तलाश में हैं। कंपनी इस डिवाइस को ‘Non-stop Power, Non-stop Fun’ टैगलाइन के साथ टीज कर रही है।
नए NARZO 100x 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh की बैटरी रहने वाली है। कंपनी का कहना है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है और नॉर्मल यूजेस में एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक का बैकअप दे सकती है। इसके साथ 80W Ultra Charge टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे बड़ी बैटरी को कम वक्त में आसानी से चार्ज किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन की मोटाई केवल 8.8mm रखी गई है।
पावरफुल होगी फोन की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm प्रोसेस पर बेस्ड है। कंपनी के मुताबिक, यह चिपसेट गेमिंग, मल्टीटास्किंग और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कामों के दौरान बेहतर परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। फोन में 14GB तक Dynamic RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, जिससे यूजर्स को स्मूद एक्सपीरियंस और ढेर सारा स्टोरेज स्पेस भी दिया जाएगा।
सॉफ्टवेयर के मामले में भी realme ने इस फोन में कई नए फीचर्स शामिल किए हैं। स्मार्टफोन realme UI 7.0 पर चलेगा और इसमें Gemini Live का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा AI Assistant for Notes, AI Eraser, AI-powered Portrait Lighting और AI Pulse Light जैसे AI फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। AI Pulse Light की मदद से यूजर्स अपने मूड या आउटफिट के अनुसार फोन की लाइटिंग को कस्टमाइज कर सकेंगे। इसमें 9 अलग-अलग कलर्स और 5 स्पीड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा।
Amazon से खरीद पाएंगे यह फोन
कंपनी का कहना है कि realme NARZO 100x 5G को इस तरह तैयार किया गया है कि यह लंबे समय तक बिना रुकावट गेमिंग, एंटरटेनमेंट और रोजमर्रा के कामों का एक्सपीरियंस दे सके। बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, AI फीचर्स और 5G कनेक्टिविटी का कॉम्बिनेशन इसे युवाओं के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना सकता है। इस फोन की सेल लॉन्च के बाद realme की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon India पर शुरू होगी। कीमत का खुलासा कंपनी 15 जुलाई को लॉन्च इवेंट के दौरान करेगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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